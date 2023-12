Se vede titlul pentru FCSB? Ce cred analiștii Fanatik SuperLiga despre lupta nebună din 2024. „Amintiți-vă de avansul lui Gâlcă!”

Cu toate acestea, în direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici și invitații săi au stabilit că orice echipă are o șansă să câștige titlul. Jurnalistul Andrei Vochin le-a adus aminte fanilor FCSB de acel sezon în care echipa lor era să piardă titlul în fața celor de la ASA Târgu Mureș, formație care nu a reușit să învingă retrogradata Oțelul Galați și a trimis titlul în brațele ”roș-albaștrilor”.

Este ieșită Universitatea Craiova din calculele la titlu?

”Vă zic un lucru, nu-l ignorați pe Rotaru, nu ignorați Craiova în lupta la titlu. Craiova nu a jucat, a avut meciuri slabe, tot e acolo. Sunt 10 puncte , la înjumătățire sunt 5.

Craiova are o echipă cu jucători foarte valoroși, sunt convins că Mihai Rotaru se va întări, nu o va lăsa așa, e un tip ambițios. Va aduce jucători, eu zic că se vor bate la titlu. Poate a fost anul ăsta mai ghinionist pentru ei. Puneți două victorii în ultimele două meciuri pentru Craiova. Eu zic că va fi luptă”, a explicat Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Nu de aceeași părere e ”Cobra” Adrian Ilie, cel care vede o luptă în doi la titlu, între FCSB și CFR Cluj. ”Eu cred că Gigi are dreptate. Primul loc Steaua, FCSB, apoi CFR. Cu siguranță o să avem un play-off frumos. Craiova are nevoie de trei fundași, lateral dreapta și în centru. Și dacă-i cumpără nu știu cum se vor adapta”, a remarcat Adrian Ilie.

În discuție a intervenit Andrei Vochin, cel care crede că lupta la titlu va fi intensă și se va da în patru, între FCSB, Rapid, CFR Cluj și Universitatea Craiova, ordinea fiind aleatorie. Jurnalistul le-a adus aminte fanilor FCSB cum echipa lor favorită era aproape să piardă titlul acum mulți ani, deși au avut 13 puncte avans față de principalele urmăritoare.

”Va fi luptă chiar dacă e distanța asta mare de puncte. Ultima oară când distanța a fost așa de mare, poate și mai mare, a fost în sezonul când antrenor era Gâlcă. Au ajuns la ultima etapă să piardă campionatul în fața celor de la ASA Tg. Mureș, era o diferență de 13 puncte neînjumătățită. Cred, bine Gigi Becali e optimist incurabil.

Pericolul e foarte mare în al 9-lea an fără titlu câștigat, cei care vin din urmă sunt în principal CFR, dar nu o să scot din calcul nici Universitatea Craiova, nici Rapid. Iar, Craiova să aibă atâtea puncte fără să aibă fundași centrali, mi se pare un paradox. N-au fundaș central, n-au fundaș dreapta.

Mai sunt 9 etape din sezonul regular și 10 etape din playoff, distanță mare. E o perioadă de transferuri când unii pot face lucruri bune și alții pot face greșeli capitale. Atunci, cu Gâlcă, dacă îmi aduc bine aminte, FCSB a pierdut 2-3 jucători importanți. L-au vândut pe Keșeru, au dus-o greu”, a remarcat Andrei Vochin.

Vivi Răchită nu crede în șansele Universității Craiova la titlu

Cel mai sceptic rămâne Vivi Răchită, fostul fundaș fiind de părere că oltenii nu au nicio șansă în acest an la titlu. Asta, în condițiile în care Vivi Răchită a explicat deja că nu crede în potențialul de antrenor al bulgarului Ivaylo Petev.

„Ce au câștigat, de 31 de ani n-au câștigat? Ce au mai câștigat? Nici Sorin nu prea crede, care e oltean de-al lor de acolo. Nu văd la Craiova, au 2-3 meciuri bune, la meciul cu UTA dacă nu era acel milimetru de ofsaid era 3-0 pentru UTA”, a transmis Vivi Răchită, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

