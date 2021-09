Sebastian Chitoșcă a fost părăsit de soția sa. Care este motivul despărțirii: “Am fost mințit”

Fostul jucător de fotbal a fost părăsit de soția sa, lucrurile începând să se strice odată cu participarea lui în competiția sportivă filmată în Republica Dominicană, unde a stat timp de 6 luni.

Sportivul a scos la iveală faptul că Alexandra a suferit foarte mult atunci când a călcat strâmb în show-ul de la Kanal D și i-a trimis mesaje de la un localnic. De atunci tânăra nu s-a mai uitat la emisiune.

Acela a fost momentul în care s-a schimbat, susține chiar fostul concurent de la Survivor România, care încearcă să reia legătura cu aleasa inimii sale.

Sebastian Chitoșcă a confirmat despărțirea de soția sa, Alexandra

„Soția mea a suferit foarte mult, plângea în fiecare seară. Am aflat asta când am ajuns acasă. A suferit mai ales după ce a fost amenințată că voi fi penalizat cu 100.000 euro. Am făcut o greșeală acolo.

Am scăpat odată la un Reward, pe o plajă, și când nu a fost atentă producția 20 de secunde am pus mâna pe un telefon și i-am dat mesaj: «Sunt bine, te iubesc mult, sunt aici doar pentru bani».

Ea, singură, naivă, s-a speriat, și de atunci s-a schimbat ceva în ea. A început să nu se mai uite la emisiune, prinsese ură față de ce s-a întâmplat”, a explicat Sebastian Chitoșcă într-o emisiune de la

Sebastian Chitoșcă, mințit de Alexandra. Ce i-a ascuns tânăra

Fostul Faimos de la Survivor România a aflat ulterior că Alexandra l-a mințit într-o anumită privință și de aici a plecat neîncrederea dintre ei, dar și discuțiile care într-un final au făcut-o pe tânără să se gândească serios la divorț.

Deși nu au mai vorbit de o săptămână Sebastian Chitoșcă tot speră ca soția să revină la gânduri mai bune, pentru că o iubește și o respectă în continuare. nu dorește să se despartă de Alexandra.

„De atunci s-a închis în ea, stătea singură, nu mai trecea nici pe la mama. A început să fumeze, ceea ce pe mine m-a deranjat. Am discutat, am iertat-o. Aparent am fost mințit că se lasă de fumat. Nu s-a lăsat, fuma pe ascuns, și de atunci au plecat discuțiile de neîncredere.

Noi nu ne mințeam, nu ne ascundeam unul de altul. O respect și o iubesc foarte mult și acum, încă aștept un semn de la ea, pentru că nu-l am de o săptămână”, a mai spus sportivul, mai arată sursa menționată anterior.

În aceeași notă, Sebastian Chitoșcă a mai menționat faptul că nu este prima neînțelegere dintre ei. În trecut, a fost violent cu soția sa, motiv pentru care a primit un ordin de restricție timp de 10 zile de la autorități.

Certurile și ridicările de ton ar fi avut loc în perioada în care erau niște copii, reieșind de aici că povestea lor de dragoste era abia la început. Atunci tânăra l-a iertat.