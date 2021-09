Sebastian Chitoșcă de la Survivor România are probleme serioase. Anunțul îngrijorător postat de fostul concurent

Sebastian Chitoșcă de la Survivor România se confruntă cu probleme serioase. Fostul concurent din echipa Faimoșilor a anunțat că va lipsi din mediul online.

Fostul fotbalist a fost unul dintre cei mai apreciați concurenți din cadrul celui de-al doilea sezon al show-ului. Totodată, acesta a stârnit și controverse din cauza conflictelor pe care le-a avut în Republica Dominicană.

Sebastian Chitoșcă de la Survivor România

se confruntă cu probleme serioase, motiv pentru care și-a anunțat dispariția din mediul online.

După ce a fost eliminat din competiție, chiar înainte de jocurile individuale, Sebastian a revenit în Germania, acolo unde locuiește cu familia lui de câțiva ani.

Fostul Faimos a dezvăluit, prin intermediul unui anunț pe Instagram, că are probleme serioase și că nu le va mai putea răspunde fanilor la mesaje o perioadă.

Acesta a mai spus că, inițial, ar fi trebuit să-și închidă contul, dar nu o face pentru că are un număr mare de urmăritori și a strâns o comunitate de susținători.

Fostul fotbalist i-a sfătuit pe internauți să urmeze calea lui Dumnezeu pentru a trece peste toate obstacolele. Tânărul nu a oferit mai multe detalii despre problemele pe care le are. ț

„În următoarea perioadă din păcate nu vă mai pot răspunde la mesaje și nici să mai fiu activ pe nici o rețea de socializare. Am probleme serioase.

Inițial ar fi trebuit să-mi închid contul, dar nu o fac pentru voi!!! Gânduri bune! Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți! Urmați calea lui Dumnezeu, doar așa putem învinge răul!”, a scris Sebi Chitoșcă pe InstaStory.

Sebastian Chitoșcă, motivul pentru care a renunțat la fotbal

Recent, Sebastian Chitoșcă a dezvăluit . Fostul concurent de la Survivor România 2021 locuiește în Germania de câțiva ani, alături de familie.

Internauții l-au întrebat de ce nu se întoarce în România pentru a-și relua cariera sportivă. Unii l-au judecat pentru faptul că a ales să nu mai joace fotbal, motiv pentru care fostul Faimos le-a oferit fanilor o explicație.

Sebastian Chitoșcă a precizat, la acel moment, că fratele său încă are nevoie de el. Acesta se simte mai bine decât înainte, dar nu se poate descurca singur, așa că fostul jucător de fotbal este mereu alături de el.

„Eu am misiune grea aici. Oamenii mă judecă pentru că nu vin în România, să joc fotbal. Eu am un frate de care trebuie să am grijă. În fiecare zi sunt judecat pentru chestia asta.

Dacă vrei să judeci pe cineva, pune și tu câteva întrebări înainte. Evident nu am cum să câștig lupta asta a hate-ului. Poate într-o zi o să își dea seama oamenii că de aia nu evoluează, pentru că au parte neagră în ei.

Noi oamenii, indiferent de ce probleme avem, nu vrem să le arătăm. Mulți dintre cei care pozează în fericire, au tristețe în suflet”, a declarat Sebastian, potrivit .