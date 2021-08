Sebastian Chitoșcă de la Survivor România, adevăratul motiv pentru care nu mai joacă fotbal: „Eu am o misiune grea aici”

Sebastian Chitoșcă de la Survivor România a dezvăluit care este adevăratul motiv pentru care s-a lăsat de fotbal. Fostul Faimos locuiește în Germania cu familia lui de câțiva ani, însă oamenii îl întreabă de ce nu revine în România pentru a-și relua cariera sportivă.

Fostul concurent a declarat că este judecat din cauza faptului că s-a lăsat de fotbal. Tânărul a vorbit despre motivele care l-au făcut să ia această decizie legată de carieră.

Sebastian Chitoșcă de la Survivor România, adevăratul motiv pentru care nu mai joacă fotbal

de la Survivor România a vorbit despre adevăratul motiv pentru care nu mai joacă fotbal. În cadrul unui interviu, fostul Faimos a dezvăluit că este judecat de oameni pentru că nu se întoarce în țara natală să practice acest sport.

Fostul sportiv a ținut să le transmită oamenilor că face tot posibilul pentru ca cei dragi să fie bine. În plus, fratele lui are nevoie de el, chiar dacă acum se simte mai bine decât înainte.

„Eu am misiune grea aici. Oamenii mă judecă pentru că nu vin în România, să joc fotbal. Eu am un frate de care trebuie să am grijă. În fiecare zi sunt judecat pentru chestia asta.

Dacă vrei să judeci pe cineva, pune și tu câteva întrebări înainte. Evident nu am cum să câștig lupta asta a hate-ului. Poate într-o zi o să își dea seama oamenii că de aia nu evoluează, pentru că au parte neagră în ei.

Noi oamenii, indiferent de ce probleme avem, nu vrem să le arătăm. Mulți dintre cei care pozează în fericire, au tristețe în suflet”, a declarat Sebastian Chitoșcă la „Ștafeta mixtă”, potrivit

Sebastian Chitoșcă, despre probleme fratelui său

a spus că nu trebuie să stea zilnic lângă fratele lui. Acesta nu muncește, iar Sebastian Chitoșcă a precizat că îl ajută pe acesta să se descurce cu cheltuielile precum chiria sau mâncarea.

Fratele fostului sportiv a fot părăsit și de soție după accidentul suferit în urma unei lovituri violente. Acesta are un venit din partea statului german, dar nu se poate descurca singur.

„Eu nu trebuie să stau lângă fratele meu zilnic. El nu lucrează, are o chirie de plătit, are de la statul german un venit de 700 de euro, l-a lăsat și soția după acest accident.

Sunt multe chestii, degeaba sunt lângă tine fizic și ne bate porumbelul la stomăcel. Ni se cere să plătim chirie, lumină, eu în modul ăsta sunt aproape de fratele meu.

El în majoritatea timpului nu e persoana pe care am cunoscut-o când eram mic. Dar putea să fie în altă parte în care nu mai eram lângă el nici în starea asta.

Ce a rămas acolo stricat, a rămas stricat, nu se mai poate repara niciodată. Când se trezește e o persoană echilibrată, după câteva ore e totul schimbat”, a mai spus acesta pentru sursa citată.