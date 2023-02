Sebastian Chitoșcă de la Survivor România, declarații despre scandalul în care e implicată iubita: „Am studiat-o foarte bine”

a fost contactat de reporterii FANATIK pentru a lămuri o situație extrem de delicată. Se pare că iubita acestuia, Ana Maria, ar fi implicată într-un scandal fără precedent: are copil cu un bărbat pe care l-ar fi înșelat în repetate rânduri și ar fi hărțuit din punct de vedere sexual un alt bărbat care se pare că este nimeni altul decât vărul fostului iubit. În prezent, fostul Faimos din Dominicană are o relație cu femeia al cărei trecut spune că nu-l prea interesează.

Sebastian Chitoșcă de la Survivor România, „târât” într-un scandal-monstru

Din informațiile exclusive obținute de FANATIK, se pare că actuala iubită a lui Sebastian Chitoșcă de la Survivor România ar juca pe mai multe fronturi. Nu o spunem noi, ci oamenii care ne-au furnizat informațiile scandaloase.

„În timp ce era gravidă în câteva luni după ce se stabilise în Anglia cu tatăl copilului, venise în țară să-și vadă părinții. Și au făcut sărbătorile la mine în casă, unde a fost și cumnatul meu, care e de vârstă apropiată cu el. Și pe el l-a sedus într-un mod grotesc. Fără ca eu să știu, am aflat ulterior. Până să se afle povestea cu vărul, ea practic era cu amândoi în același timp. Venise în țară de Paște anul trecut și îl agasa pe acesta cu mesaje indecente. Adică pe cumnatul meu. În timp ce ea avea o relație cu ceilalți doi. Adică în timp ce ei toți 4 se uitau la un film, ea îl pipăia pe acel băiat, îi lua mâna lui și i-o băga în pantaloni. Așa agăța ea bărbații!

Cam așa l-a agățat și pe Sebi. Îi trimitea video și poze cu ea cât mai sexy. Sunt făcute în casă la mine, unde a locuit mai bine de 3 luni. De la aflarea momentului că trăia cu vărul, la 24 de ore maxim a venit Sebi și a luat-o din fața blocului, împreună cu un prieten. Noaptea și-a petrecut-o la el, copilul lăsându-l cu noi”, se arată în informațiile primite de la unul dintre bărbații care au asistat, prin „alianță”, la comportamentul iubitei lui Chitoșcă.

Pentru că aveam nevoie de o confirmare sau de o infirmare a situației, l-am contactat direct pe Sebi, care ne-a mărturisit că nu-l interesează prea tare ceea ce s-a întâmplat în trecutul iubitei sale și că este absolut convins de faptul că este o femeie pe placul lui.

Sebastian Chitoșcă de la Survivor, prima reacție după izbucnirea scandalului

Pe scurt, Ana Maria, , ar fi fost neglijentă cu fetița ei, pentru a găsi timpul necesar să întrețină relații intime cu diverși bărbați. Vărul fostului său iubit a depus chiar și o plângere la Poliție, mărturisind că femeia spunea că nu se poate bucura de viață, din cauza copilului și că l-ar fi hărțuit sexual și emoțional, pentru a obține acte de plăcere. FANATIK vă prezintă, în exclusivitate, reacția fostului Faimos din Dominicană, Sebi Chitoșcă!

Sebastian Chitoșcă: „Am studiat-o foarte bine”

Ce poți să ne spui despre acest scandal în care este implicată iubita ta?

– E ok să vorbim despre prezentul meu cu iubita mea… Dacă primiți informații din trecutul ei, fie ele adevărate sau nu, nici nu îmi pasă. Prefer să rămână acolo. Eu, personal, nu dezvolt trecutul nimănui. Referitor la trecut, eu nu știu de niciun scandal. Suntem în legături bune cu tatăl copilului, adică cu fostul ei iubit… Nu mă privește personal!

Cum și unde ai cunoscut-o pe iubita ta? Locuiți împreună sau separat? Cum vă înțelegeți?

– Ne-am cunoscut pe o rețea de socializare, pentru că eu nu sunt genul care iese în cluburi sau în grupuri. Locuim împreună…Eu cu ea și cu fetița ei. Ne înțelegem foarte bine, tocmai de-asta ne-a luat câteva luni bune să ne cunoaștem. Sunt la vârsta la care știu ce vreau de la o femeie și am studiat-o foarte bine.

Care crezi tu ca sunt lucrurile pe care le aveți în comun? Dar cele în care sunteți diferiți?

– Avem în comun ceea ce este cel mai important pentru mine: sufletul bun, plus că nu fumează, nu bea, nu iese în cluburi, e o fată simplă și liniștită, la fel cum sunt și eu.

Ce cadou i-ai făcut iubitei tale de Valentine s Day? Sau sunteți printre cuplurile care nu sărbătoresc asta? Că știi că sunt oameni care nu pun preț pe o anumită zi, ci se bucură de iubire în orice zi banală.

– Un buchet de trandafiri roșii și un tablou cu noi și fetița ei.

Sebastian Chitoșcă de la Survivor România: „Am o relație foarte bună cu fetița ei”

Cum te înțelegi cu copilul iubitei tale? E greu să-i faci pe plac unui copil? Consideri că toți copiii din ziua de azi sunt ceva mai dificili decât cei dinainte, că au alte pretenții, în general?

– Am o relație foarte bună cu fetița ei, este un copil minunat. Consider că în vremurile noastre tot ce se reflectă în copii este exact ceea ce ei văd la părinți sau ceea ce fac părinții cu ei. Copiii sunt la fel de când lumea și pământul, doar modul de creștere al părinților diferă și clar sunt alte vremuri în ziua de astăzi… Trebuie să fim mult mai atenți și mai cumpătați cu copiii.

Cum este pentru tine sezonul acesta de la Survivor? Cum ți se par concurenții? Vezi în vreunul din ei un potențial câștigător? Și dacă da, în cine și de ce?

– Sincer să fiu, nu am urmărit foarte mult emisiunea. Am încercat, dar nu am putut. Îmi transmite emoția și suferința pe care le-am trăit acolo și nu prea pot să o mai duc și din postura de telespectator. Fie ca cel mai bun să câștige.

Ți-ai dori să mai participi vreodată la un asemenea reality show atât de greu? Cum a fost pentru tine la Survivor? Cât de grea a fost adaptarea?

– Îmi doresc enorm să mai particip la un asemenea reality-show, evident… A fost foarte greu totul acolo, de la primul minut până la ultimul… Dar doar așa mi-am dovedit cât de puternic poate fi omul. Fiecare dintre noi putem face orice, trebuie doar să vrem și să avem ambiție.

Câți bani a câștigat Sebastian Chitoșcă, la Survivor România

Știu că ai avut parte și de un scandal acolo… te-au amenințat cei de la Pro că vei plăti o amendă colosală din cauza faptului că ai vorbit cu iubita ta. S-a rezolvat problema între timp?

– Într-adevăr, a fost un mic incident acolo, dar s-a terminat cu bine. Am plătit o mică amendă, că totuși este un contract și trebuie să fie respectat.

Câți bani ai câștigat la Survivor și ce ai reușit să faci cu suma?

Suma câștigată la Survivor întotdeauna este confidențială. Nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc despre sume, nici măcar atunci când jucam fotbal.