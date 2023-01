Sebastian Chitoșcă, dezvăluiri despre Zanni și noul sezon Survivor România: ”Am niște poliște de plătit”

Sebi Chitoșcă ar repeta oricând experiența de la Survivor România! Fostul fotbalist a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, care este motivul pentru care s-ar întoarce în jungla din Dominicană, de unde mulți concurenți ar fugi oricând!

Sebi Chitoșcă, despre noul sezon Survivor România: „Aș vrea să văd mai mult adevăr”

Fostul participant în sezonul al doilea, cel difuzat de Kanal D, cel pe care l-a câștigat Zannidache, a vorbit despre cea de-a patra ediție de la PRO TV.

Sebi a spus că n-a apucat să vadă foarte mult din însă se uită la cele mai importante secvențe atunci când are timp. Sportivul nu are vreun preferat până acum, spunând că el a fost cel mai bun concurent din istoria acestui show.

„Mă uit puțin, dar sunt la curent în mare parte cu ce se întâmplă la Survivor. Mă uit mai mult la secvențe, pe YouTube. Nu am preferați. Preferatul meu este și va fi mereu Sebastian Chitoșcă (n.r.: râde).

Ce pot să spun, eu le doresc să reziste, cel mai bun să câștige. Aș vrea să văd mai mult adevăr, să fie true fiecare”, a declarat Sebi Chitoșcă pentru FANATIK.

Motivul pentru care s-ar întoarce la Survivor: „Am niște polițe de plătit”

FANATIK l-a întrebat pe Sebi dacă va accepta oferta de a participa în ediția Survivor All Stars, iar acesta a zis că negreșit va spune „Da”. „Dacă se face All Stars, mă duc fără probleme.

Am niște polițe de plătit. Aș vrea să-mi fac susținătorii mai mândri de mine. Când am participat la Survivor, nu m-am gândit la mine 100%. Eu, spre deosebire de alții, nu am avut un scop al meu. Fiecare a avut un scop, un motiv pentru a lupta. Eu doar m-am gândit să dau tot ce e mai bun. Nu am avut vreun țel, pentru ce anume aș câștiga”, ne-a mai mărturisit Sebastian.

Ce ar face diferit Chitoșcă diferit dacă ar mai participa încă o dată la Survivor? „Aș rămâne același om, dar aș fi mai atent la scopul competiției. Eu am avut, în primul rând, scopul de a fi om”, a explicat Chitoșcă.

Fostul FCSB-ist nu ține legătura cu faimoșii sau războinicii din ediția sa, însă a spus că atunci când se nimerește în același loc cu foștii concurenți îi salută și stă de vorbă cu ei. Sportivul nu mai are o relație apropiată nici cu Zanni, explicând de ce s-au distanțat cei doi.

Fotbalistul s-a distanțat de Zanni: „Am prioritățile mele”

„Suntem normali, ne purtăm normal atunci când ne vedem. Nu mai păstrez legătura cu nimeni din ediția în care am fost eu. Zanni are ocupațiile lui, are drumul lui, iar eu am prioritățile mele acum”, ne-a zis Sebi fără să explice prea mult de ce s-au răcit relațiile dintre ei.

”Mi-am dat seama că atunci când ai probleme cu adevărat nu există niciun fel de prietenie, oamenii uită de tine. Nu am așteptări de la vreo mare prietenie, făcută într-un show, niciodată, dar ca idee, fiecare are drumul lui”, .

Sportivul are de gând să se recăsătorească și vrea și copii

Despre aceste priorități, Acesta își dorește să își construiască alături de noua sa parteneră, descriind noua sa relație drept una „foarte serioasă”.

„Abia aștept să mă recăsătoresc. Da, am o nouă relație. Este o relație stabilă, serioasă. Clar e ceva foarte serios. A trecut ceva timp de la despărțirea de fosta mea soție, iar timpul le-a rezolvat pe toate.

Am decis că a sosit timpul să dau o nouă întorsătură destinului meu. Chiar dacă acum nu mai cred în veșnicie legat de iubire, am încredere că această relație merge spre ceva bun, pentru că simt că e o poveste serioasă. Ce pot să spun? Vreau și trei copii! (n.r.: râde)”, a declarat Sebi, în exclusivitate pentru FANATIK.