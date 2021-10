Sebastian Chitoșcă de la Survivor România, mesaj subtil la adresa soției. Ce i-a transmis Alexandrei

Sebastian Chitoșcă i-a transmis soției un mesaj cu subînțeles, cei doi fiind separați de câteva săptămâni. Fostul concurent de la Survivor România nu a avut deloc o perioadă ușoară din cauza problemelor din căsnicie.

Fostul jucător de fotbal suferă în continuare după Alexandra, lucru pe care îl recunoaște și în mediul online. Acesta chiar a revenit în România de ceva timp, iar fosta parteneră a rămas în Germania.

Ce mesaj i-a transmis Sebastian Chitoșcă soției lui, la scurt timp după despărțire

a fost unul dintre cei mai apreciați și, totodată, cei mai controversați concurenți de la Survivor România. Lucrurile nu au mai mers bine în viața sentimentală la puțin timp după ce s-a întors acasă din Republica Dominicană.

Fostul fotbalist și soția lui sunt separați, acesta locuind, în prezent, în România, unde se gândește să rămână definitiv. Cu puțin timp în urmă, sportivul a postat un mesaj subtil la adresa Alexandrei pe InstaStory.

„Să am încredere în tine e decizia mea. Să îmi dovedești că am dreptate e șansa ta”, a scris Sebastian în dreptul unei imagini în care este cuprins de gânduri.

Alexandra a obținut un ordin de protecție

Sebastian Chitoșcă a primit din partea soției după ce s-au separat. Tânărul nu mai are voie să se apropie la mai puțin de 20 de metri de Alexandra, timp de șase luni.

În cazul în care sportivul nu va respecta ordinul, acesta ar putea plăti o amendă în valoare de 250 de mii de euro sau ar putea ajunge în spatele gratiilor în Germania.

Sebastian Chitoșcă a declarat, în cadrul unei emisiuni, că problemele pe care le-a avut fratele lui l-au afectat foarte mult. Fostul fotbalist nu și-a mai găsit refugiul în partenera de viață, ci în alte lucruri, după cum a menționat chiar el.

„(…) Mi-am găsit refugiul în gaming, în jocuri, și petreceam foarte mult timp la calculator. Au trecut luni fără să-mi dau seama, mă lăsasem de fotbal, pasiunea mea cea mai mare. Fratele meu chiar dacă a trăit, pentru mine murise, pentru că nu mai e același om.

Nu mi-am găsit refugiul lângă ea, mi-am găsit refugiul în alte lucruri. Asta am realizat cât am stat în junglă și când am ajuns acasă i-am spus.

I-am spus tot ce am avut de spus, mi-a spus că se bucură că am realizat. Pe zi ce trecea făceam lucruri pe care nu le-am făcut niciodată, făceam curat, nu mai stăteam la calculator, mai ales în prima luna n-am deschis calculatorul, dar o simțeam rece.

Nu știu ce s-a întâmplat. Nu-mi convenea și îmi puneam tot felul de întrebări. Și mi-a spus: ‘Tu m-ai obișnuit așa. Dar înainte când îți spuneam: Sebi mă pierzi, mă neglijezi și plângeam, nu mă luai în seamă’”, a declarat acesta la Teo Show.