Sebastian Chitoșcă, disperat că Alexandra i-a cerut divorțul după ce ar fi bătut-o: ”Intru în depresie”

Sebastian Chitoșcă, după ce s-a întors de la Survivor România 2021 nu a avut parte de prea multă liniște în viața de cuplu, fostul fotbalist care își striga dragostea pentru frumoasa lui soție, Alexandra, stabilită și ea în Germania, ajungând, susține ea, să o agreseze.

Sebastian Chitoșcă, disperat că rămâne fără soție

Sebastian Chitoșcă a fost, de-a lungul participării la Survivor România 2021, unul dintre cei mai conflictuali concurenți, el ajungând să aibă și câteva ieșiri violente cu colegii sau cu rivalii din emisiune. Și, pare-se, odată întors acasă, fostul fotbalist nu s-a mai liniștit.

Astfel, după o scurtă perioadă în care părea că în relația lui cu Alexandra, soția sa, curgea doar lapte și miere, lucrurile s-au înrăutățit brusc, iar Sebastian Chitoșcă a fost acuzat că ar fi abuzat-o pe frumoasa șatenă.

Iar Alexandra a cerut, fără să stea pe gânduri, un ordin de protecție, iar autoritățile din Germania i l-au acordat imediat. Iar acum, spre disperarea lui Sebastian Chitoșcă, a cerut și divorțul, fostul fotbalist făcând o serie de dezvăluiri delicate în ceea ce îl privește.

Iar pe rețelele de socializare, în timpul unui live, în discuția dintre Sebastian Chitoșcă și fostul lui coleg in echipa Faimoșilor, multiplu medaliat la Karate, Cosmin Stanciu, fotbalistul a recunoscut că este într-o situație extrem de dificilă.

Sebastian Chitoșcă, deprimat din cauza divorțului

”Cosmin, mai ții minte când am fost la tine și ți-am spus că nu știu cum de poți să stai singur? Eu chiar nu pot, intru în depresie”, i-a spus Sebastian Chitoșcă lui Cosmin Stanciu, în timpul live-ului, recunoscând astfel că situația lui este, oarecum, critică din cauza divorului de Alexandra.

De altfel, acesta este și motivul pentru care fostul fotbalist nici nu se va mai întoarce în Germania, acolo unde lucra la un atelier auto. “În Germania o să mai merg doar în vizită la părinți”, a mai spus Sebastian Chitoșcă în live-ul de pe rețelele de socializare, citat de .

Culmea este că divorțul dintre cei doi vine după șapte ani de relație, i în perioada în care s-au iubit, el recunoscând, și la Survivor România 2021, că ar fi fost violent cu Alexandra.

Alexandra a cerut ordin de protecție împotriva lui Sebastian Chitoșcă

De curând, după un conflict, Alexandra, soția lui Sebastian Chitoșcă, a solicitat intervenția Poliției din Germania, reclamând că ar fi fost agresată, moment care a fost făcut public și pe rețelele de socializare.

Și, chiar dacă Sebastian Chitoșcă susține că nu ar fi bătut-o pe soția lui și că doar i-ar fi vorbit pe un ton mai ridicat, autoritățile din Germania i-au interzis, timp de șase luni, să se mai apropie de femeie sau să o contacteze pe Alexandra.

„Am primit o foaie ieri, că am fost înlăturat de la apartament și 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri să fiu lângă această femeie, dacă o să mă apropii de ea am de făcut închisoare 6 luni sau amendă 250 de mii de euro”, a explicat Sebastian Chitoșcă la Teo Show.

Între timp, dacă el se plânge că intră în depresie și că nu știe cum va rezista fără Alexandra, frumoasa lui viitoare fostă soție a revenit pe rețelele de socializare, cu un nume schimbat, vizibil fericită. Și, pe lângă o mulțime de fotografii în care apare în ipostaze incendiare, Alexandra a vorbit și despre Sebastian Chitoșcă.

“Acum sunt mai bine. Sunt o persoană pozitivă, încerc să găsesc ceva bun în fiecare întâmplare grea din viața mea! Majoritatea întrebărilor sunt despre acest subiect. Din respect pentru cei 7 ani împreună, eu nu voi vorbi nimic în mediul online!”, a spus