Sebastian Dobrincu, dezvăluiri despre plecarea la Survivor România. Ce regret are tânărul

Fostul investitor de la Imperiul Leilor este unul dintre Faimoșii care face dezvăluiri despre plecarea în Republica Dominicană. Ce regret are tânărul afacerist în vârstă de 24 de ani și ce spune despre competiția de la Pro TV.

Sebastian Dobrincu, informații despre începerea show-ului Survivor România. Ce nu a apucat să facă

Sebastian Dobrincu regretă că nu a mâncat mai mult în ultimele luni, mai ales că urmează să facă foamea în reality show-ul 2023. Cântărețul va pleca din țară în cursul zilei de luni, 2 ianuarie.

ADVERTISEMENT

Tânărul a acceptat provocarea fără să stea prea mult pe gânduri pentru că nu se teme de necunoscut. În plus, este dispus să lupte și să stea în jungla din Republica Dominicană până în marea finală, adică peste 5 luni.

„Mâine plec în Dominicană la Survivor Romania. Mă duc să învăț — de la colegi, de la experiență, de la timpul cu mine însumi. Ce tare e provocarea de a lupta în condiții extreme de foame, stres și oboseală.

ADVERTISEMENT

Ador să fiu vulnerabil, să mă arunc în necunoscut, să abandonez tot confortul. Vă iubesc mult și mă bucur că putem împărtăși nebunia asta.

Vă las aici 2 poze de before — revin în 5 luni cu cele de after. Singurul regret e că nu am mâncat mai mult în ultimele luni”, a scris Sebastian Dobrincu pe pagina de .

ADVERTISEMENT

Survivor România 2023, pe sticlă din 9 ianuarie

Sebastian Dobrincu nu este singura care se pregătește pentru experiența din Republica Dominicană. Vica Blochina numără la rândul său orele până când va pleca din țară la Survivor România 2023.

Fosta balerină a publicat un mesaj scurt și la obiect, precizând că a venit momentul în care au mai rămas numai câteva ore până când experiența din junglă se va face simțită.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, Ionuț Iftimoaie este de părere că această competiție este despre curaj, minte limpede și încredere. De asemenea, Maria Constantin le-a cerut sfatul internauților înainte de a pleca la Survivor România.