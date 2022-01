Cum își răsfață Sebastian Dobrincu, milionarul de la Imperiul Leilor, părinții: “Nu o să echivaleze cu investiția lor în mine”

Fondatorul Storyheap a intrat în lumea afacerilor la doar 11 ani, iar acum, ajuns la vârsta de 22 de ani, Sebastian Dobrincu face parte din cei cinci investitori de la ”Imperiul Leilor”.

Sebastian Dobrincu, milionar la 22 de ani

este pasionat de domeniul IT, unde a ajuns să facă o performanță de neegalat, care să îi permită acum să își răsplătească familia.

Invitat în emisiunea ”Vorbește Lumea”, Sebastian Dobrincu a subliniat faptul că succesul, banii și notorietatea de care se bucură acum se datorează implicării părinților săi în dezvoltarea sa.

ADVERTISEMENT

Încă de la o vârstă fragedă, familia milionarului i-a deschis drumul spre a încerca tot felul de activități, din dorința de a-și găsi drumul. În cele din urmă, în detrimentul sportului și a altor activități la care l-au înscris cei doi părinți, Sebastian Dobrincu a ales lumea calculatoarelor.

Milionarul încearcă să-și răsplătească familia

Lume în care tânărul a bifat succes după succes, cu ajutorul muncii și investiției celor care l-au adus pe lume. Motiv pentru care acum, în semn de prețuire și respect, ”leul” de la Pro TV încearcă prin tot felul de metode să îi răsplătească.

ADVERTISEMENT

Cea care s-a bucurat recent de un cadou de milioane a fost mama sa. Dobrincu a mărturisit, fără să menționeze o sumă anume, că recent i-a achiziționat o mașină mamei sale, însă recunoaște că, oricâte daruri le-ar face, niciodată nu va putea ”câștiga lupta” investiției cu părinții săi.

”I-am cumpărat mamei mele o mașină. Dar știu că oricât le-aș oferi eu cadouri nu o să echivaleze cu munca și investiția pe care au făcut-o ei în mine. E o luptă pierdută din start. Părinții mei m-au îndrumat să fac tot felul de lucruri și astfel mi-au deschis mintea să fac ce vreau eu, nu există o rețetă unică de a avea succes”, a declarat Sebastian Dobrincu la ”Vorbește lumea”.

ADVERTISEMENT

”Nu cred în talent, eu cred în muncă”

Tocmai de aceea, pentru că a muncit pe brânci încă de la o vârstă fragedă, vedeta de la Pro TV spune că nu crede și că nu are o rețetă anume pentru a atinge succesul, el ajungând în topul celor mai bogați oameni în schimbul renunțării la o copilărie și o adolescență normală.

Lucru care l-a făcut să crească cu un set de valori bine împământenit, datorită căruia nu s-a lăsat schimbat foarte mult de bani și făimă.

ADVERTISEMENT

Sebastian Dobrincu spune că singura parte a vieții unde a intervenit schimbarea a fost cea a relaționării cu cei din jur. Tânărul este foarte atent la oamenii care-l înconjoară, conștient fiind că statutul său i-ar putea aduce aproape și persoane nepotrivite.

”Nu cred în talent, eu cred în muncă. Nu cred că este un singur lucru care să îți garanteze succesul, sunt mai mulți indicatori. Asta am realizat și la ”Imperiul Leilor”. Eu am tăiat multe etape din viața, nu știu dacă recomand și altora, pentru că se văd repercusiunile mai târziu. Eu nici nu am terminat școala, nu am experiența de a sta într-un cămin cu alți colegi, nici , nu am avut timp să stau afară cu alți copii, totul s-a învârtit în jurul progrămării.

ADVERTISEMENT

Pentru mine nu a fost niciodată un atuu faptul că ai bani, de aceea am alte valori morale. Nu m-a încântat foarte tare nici când am început să fac primii bani, făceam de drag. E un pic inevitabil să nu te schimbe banii. Aș fi ipocrit să spun că banii nu te schimbă într-o oarecare măsură, adică devii mai atent la oamenii din jurul tău, e important cum îți alegi oamenii, trebuie să fii mai selectiv, sunt unii care vor să profite”, a mai spus investitorul de la ”Imperiul Leilor”.

Sebastian Dobrincu, despre ”Imperiul Leilor”

Pentru că a ajuns într-un punct financiar în care-și poate permite să investească și în afacerile altora, în ceea ce privește rolul din emisiunea de la Pro TV, Sebastian Dobrincu spune că are un plan bine pus la punct.

Tânărul vrea să facă echipă doar cu afaceriști care se mulează după indicativele sale, adică doar cu cei care sunt implicați, devotați și care prezintă cifre bune ale afacerilor lor.

”Trebuie să fii prezent, implicat și fără emoții. Dar cei care vin fără pic de emoții devin cam aroganți, oamenii mult prea încrezători devin mai antipatici și e greu de lucrat cu ei. Fiecare leu are propriile indicative după care alege. Pe mine mă interesează să fie prezenți, să aibă cifre bune și să își cunoască bine afacerea.

Avem cazuri de toate feluri, afaceri super razna, unele foarte profitabile și afaceri pe care le luăm în râs pentru că sunt exagerate sau pentru că angajatorii sunt cam deplasați. Oameni care vin acolo (n.r. în emisiune) vor să înceapă afaceri de la zero. Noi îi ajutăm să pornească la drum sau să își ducă visul la următorul nivel”, a completat tânărul milionar.

”A fost o încântare mare să fiu alături de alți Lei”

Declarațiile tânărului despre oamenii din cadrul emisiunii au continuat. De data aceasta, Sebastian a avut numai cuvinte de laudă la adresa celor care îi sunt alături în linia ”leilor”. Milionarul spune că a rămas plăcut surprins de compatibilitatea dintre el și ceilalți investitori, având în vedere diferența de vârstă care îi desparte.

”A fost o încântare mare să fiu alături de alți Lei. Ne asemănăm foarte mult, ne înțelegem foarte bine, deși este o diferență de vârstă între noi. Am crezut că o să fie mai greu, dar surpriza mea a fost că ne înțelegem bine și că ne distrăm foarte tare. Cred că ambiția și faptul că am pornit toți de jos ne-a unit”, a concluzionat Sebastian Dobrincu.