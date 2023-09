Sebastian Papaiani a murit acum 7 ani! Dezvăluiri neștiute despre actor

Florin Zamfirescu își amintește cu drag de colegul și prietenul lui Sebastian ‘Bică’ Papaiani. Au trecut 7 ani de când acesta a murit, după o lungă suferință, la vârsta de 80 de ani.

Florin Zamfirescu face dezvăluiri neștiute despre Sebastian Papaiani

Astăzi, 27 septembrie, se împlinesc 7 ani de când ”Păcală” sau ”Plutonier Căpșună” a încetat din viață. Sebastian Papaiani a fost unul din cei mai cunoscuți și îndrăgiți actori ai României.

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, colegul și prietenul sau Florin Zamfirescu dezvăluie detalii neștiute despre viața și felul de a fi al marelui actor. Aflăm ce îl făcea să râdă, în ce condiții se enerva foarte tare și care a fost cea mai mare durere a lui.

Florin Zamfirescu: “Îi iubea pe amândoi dar era foarte amărât”

a rămas în memoria iubitorilor de film ca ‘Plutonier Căpșună’ din B.D, ‘Alecu’ din Asta seară dansăm în familie, ‘Păcală’ și mai ales ‘Ieremia’ din Toate pânzele sus. A fost însurat de două ori. Din prima căsătorie, cu Eugenia Giurgiu Papaiani, a rezultat primul său fiu, Sebastian.

La vârsta de 5 luni, mama soției a decis să ia copilul și să-l dea în grijă unei bone. Chiar dacă, la divorț, instanța l-a încredințat tatălui, Basti nu a dorit să locuiască alături de celebrul actor. A decedat și el în anul 2018. Al doilea fiu, Alkys, s-a născut pe 13 februarie ’74. Niciunul dintre fii nu i-a călcat pe urme marelui actor.

“Bică Papaiani avea doi băieți. Din prima căsătorie, pe Basti și din a doua, pe Alkys. Îi iubea pe amândoi, vorbea mereu cu ei, dar era foarte amărât. Când a divorțat, fosta lui nevastă avea nu știu ce probleme și i-au dat copilul lui.

Dar Basti nu a vrut să locuiască cu el, a fost ceva contra legii cum ar veni. L-am cunoscut și eu la înmormântarea lui Papaiani. Băieții nu semănau cu el, nu-i erau urmași în actorie, adică”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Florin Zamfirescu.

Sebastian Papaiani, descris de Florin Zamfirescu

Sebastian Papaiani a fost unul din cei mai iubiți actori din România. A făcut film, teatru, radio, televiziune. Tatăl sau, Alecu Papaiani, era grec la origine. Când era mic, Bică Papaiani, așa cum îl alintau colegii și prietenii, era fascinat când venea circul în cartier și îi plăceau filmele cu John Wayne.

“Așa cum era în filme era și în viață. Extrem de glumeț, de vesel, chiar căuta să fie vesel. Uneori se enerva foarte tare, că orice mare actor. Până și Marin Moraru, un mare actor de comedie, se enerva.

Pe Papaiani îl enerva cel mai tare când cei din public îl confundau cu personajul. Am intrat odată într-o grădină-restaurant și oamenii au început să-l strige ‘Băăăă, Fane’. Ba, mai mult, când a trecut e lângă masa lor au început să-l și scuipe, așa cum făcea personajul în film.

El s-a enervat și le-a zis ‘Nu vă e rușine? Păi ce, eu sunt Fane?’. Ei o țineau pe a lor și atunci mi-am dat seama, pentru prima dată, că nu e în regulă să fi confundat cu personajul”, declară Florin Zamfirescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Băiatul meu, Vlad Zamfirescu, era să-l chiorască pe Bică Papaiani”

Prima lui meserie nu a fost cea de actor, ci de contabil la o farmacie. Totuși, în timpul liber, îi plăcea să joace teatru la amatori. A absolvit facultatea de teatru și film în 1960, iar în ’63 joacă pentru prima data în producția ‘Un surâs în plină vară’. A fost un actor extrem de talentat și de versatil, jucând cu aceeași ușurință și dramă, dar și comedie.

“Pe scenă era un partener foarte bun, foarte inventiv. Am făcut împreună filmul ‘Rămân cu tine’ în regia lui Ginel Cornea. Colaboram frumos în film, dar am jucat în teatru mult. În Giulești, de exemplu, el și Dana Comnea jucau în ‘Steaua fără nume’. Ca să rămână spectacolul l-au ‘dublat’ cu mine și cu Ileana Cernat. Am fost colegi de turnee. Papaiani nu era un om de scandal, era împăciuitor, drăguț și glumeț.

Țin minte că jucam în piesa ‘Romanțiosii’, aveam și spade. Într-o zi a venit și fiul meu, Vlad, la teatru. Avea vreo 7 ani. Când a văzut sabia mi-a luat-o din mână și a început să se ‘dueleze’ cu Papaiani. Ca orice amator de scrimă nu a fost atent și i-a băgat sabia aproape de ochi. Amatorii nu știu regulile și atunci dau în toate părțile. Băiatul meu, Vlad Zamfirescu, era să-l chiorască pe Bică Papaiani (râde, n. red.)”, declară maestrul Florin Zamfirescu.

“Papaiani, când era tânăr, era zbanghiu”

Pe numele de buletin Sevastian Papaiane, a jucat în peste 60 de filme, în telenovele, dar și pe scenă teatrului unde a interpretat zeci de roluri. Celebrul actor i-a avut ca parteneri pe marii actori ai acestei țări: Amza Pellea, Dem Rădulescu, Jean Constantin, Toma Caragiu și mulți alții. Pe scena teatrului a rămas nemuritor pentru rolurile ‘Regele Salemului’ în ”Alchimistul” şi ‘Bătrânul actor comic’ al lui Luigi Pirandello.

“Papaiani, când era tânăr, era zbanghiu. Eu îl cunosc de la 11 sau 12 ani, de când a filmat în ‘Un surâs în plină vară’. Au fost 3 zile de filmări la Târgul din Călimănești. Era organizat un bâlci și au vrut să profit de asta. Eu voiam să mă fac actor și, când am văzut că a venit echipa de filmare, actorii, nu mi-a mai trebuit nici casă nici masă.

Am stricat foarte multe cadre pentru că mă băgam în fața obiectivului de la cameră. Saizescu striga ‘omorâți-l pe asta’ și eu fugeam, nu mă putea prinde nimeni. Ajunseseră să facă cordon de oameni să nu intru în cadru. Într-un moment de neatenție, nu știam că se filmează, am apărut eu în filmul lui Saizescu, lângă Papaiani. Am și o poză de atunci și doar eu mă recunosc”, își amintește Florin Zamfirescu.

“Întâmplarea epocală a fost la cutremurul din ’77”

Celebru actor mărturisea, la un moment dat, că niciodată nu a jucat un personaj pe care și l-ar fi dorit. I-ar fi plăcut să-l joace pe Cyrano de Bergerac sau pe Don Quijote. Toate rolurile pe care le-a făcut recunoaștea că nu l-au marcat foarte tare, dar că tot se gândește la ele. Sebastian Papaiani a fost prieten foarte bun cu Draga Olteanu Matei, Ștefan Bănică și Ștefan Iordache.

“Era o bucurie să fi cu Bică, am stat în aceeași camera în multe turnee. Întâmplarea epocală a fost la cutremurul din ’77. Noi jucam ‘Romanțiosii’ la Podul Grant. Eu eram în scenă, îi dădeam replica Rodicăi Mandache și ea spune ‘ați avut, totuși, un duel adevărat’. Iar eu i-am răspuns ‘puțin a lipsit ca să mă coste viața’ și în clipă aceea a început cutremurul.

Se mișca totul. Un actor de la Pitești, care era în sală, mi-a spus că el a crezut că așa e piesa, să se miște și scena. Când a început eram pe scenă cu Mihăilescu-Brăila și Mandache. I-am luat sub brațe să-i duc afară. Brăila era greu, dar eu tânăr și făcusem armata de curând. I-am scos afară din teatru, am căzut pe trepte cu ei, dar nu i-am scăpat. Când am ieșit, Papaiani era în fața teatrului și striga ‘copilul meu este la etajul 6, să mă ducă cineva la el’. I-am spus să-și ia mașină, dar cheile erau în teatru și nu mai avea nimeni curaj să intre”, declară, in exclusivitate pentru FANATIK, maestrul Florin Zamfirescu.