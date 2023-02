Secretele Narcisei Suciu, dezvăluite de unica ei fiică: ”O viață foarte grea”

Viața Narcisei Suciu nu a fost una deloc ușoară, și, după ani și ani și-a deschis sufletul și a dezvăluit cele mai grele încercări, care au făcut-o omul de astăzi. Cele două cărți pe care le-a lansat chiar de ziua ei, ”Mamă, povestește-mi despre tine!”, dar și ”Tată, povestește-mi despre tine!”, publicate în parteneriat cu Bookzone, au fost realizate pentru ca fiica ei, Daria Crăciun să nu simtă nicio secundă lipsa apartenenței la o familie.

Daria Crăciun, dezvăluiri despre Narcisa Suciu

Într-un interviu realizat de FANATIK cu Daria Crăciun, , chiar și în zilele noastre. Și-a luat destinul în mâini și a decis să-și crească fiica de una singură, tatăl micuței nefiind parte la orice pas. Acum, după ce timpul a trecut, relația dintre ei a intrat pe un făgaș normal, însă, în memoria Dariei, mama este cea care a crescut-o, care i-a fost și figură maternă, dar și paternă.

Fiind mereu doar ele două, chiar și după plecarea în Finlanda, unde Narcisa Suciu s-a căsătorit, Daria Crăciun mărturisește că nu a fost ușor, însă, relația dintre ele a fost mereu mai presus de orice și de oricine.

Așa se face că, . În rândurile de mai jos aflăm, de asemenea, când va deveni celebra interpretă de muzică folk soacră, dar și bunică, și, nu în ultimul rând, cum se descurcă din punct de vedere financiar într-o țară pe care acum o consideră ”acasă”.

Fiica Narcisei Suciu: ”M-a crescut singură”

– Ce relație veți cu mama dumneavoastră? Ea este mereu foarte mândră și îi strălucesc ochii când vorbește despre tine.

Și eu sunt mândră de ea. Chiar cu o zi înainte de lansarea cărților și de ziua ei am vorbit și i-am spus că sunt mândră de tot ceea ce face. Eu sunt fanul ei numărul unu în tot.

– Îi știi fiecare rând din cărțile lansate. A ținut cont să nu repete cu tine lucrurile grele pe care le-a întâmpinat ea de-a lungul anilor?

După cum știți mama a avut o viață foarte grea, iar mine nu îmi vine să cred pentru că eu o văd ca o luptătoare. Este cea mai puternică femeie pe care o știu și tot ceea ce am învățat este de la ea, pentru că ea m-a crescut singură.

Sfaturile care i-au dat puterea de a merge mai departe, când totul părea pierdut

– Care este cel mai important sfat pe care ți l-a dat și după care te ghidezi în viață?

Sunt foarte multe, nu știu pe care să îl spun. Ce a contat pentru mine a fost faptul că nu mi-a spus cum să fiu eu, ci să fiu cine sunt și aia va fi bine. Dacă altora nu le place de mine așa, aia e, important este ca eu să rămân așa cum mă simt bine. Asta m-a ajutat pentru că niciodată nu am simțit că nu pot să mă dezvolt cum vreau eu.

Mereu am fost liberă. M-a învățat cum să fiu independentă și apreciez asta foarte mult. Și responsabilă. Acestea sunt lucrurile care îmi plac la mine cel mai mult și de la ea le-am învățat.

Daria Crăciun nu îi calcă pe urme mamei. Care este motivul?

– Ți-ar plăcea să mergi pe ceea ce face ea în carieră?

Nu, în niciun caz. Plus că știa de când eram mică, atunci când toată lumea mă întreba dacă și eu cânt frumos ca mami și eu pe ziceam – nu, eu dansez. Ea mereu mi-a precizat că orice vreau să fac ea mă susține și este acolo pentru mine.

– Oricum tot pe parte artistică ai și tu înclinații.

Așa este, sunt studentă la arte. Desenul pentru mine este mai mult un hobby. Proiectul a fost relaxant și frumos, dar eu mai mult mă ocup cu foto și video.

– Ce te vezi făcând pe viitor?

Eu aș vrea foarte mult să merg spre cinematografie. Cam acesta este visul meu. Regie, cinematografie. Sper să reușesc, dar mai este până atunci. Abia la anul voi termina facultatea.

”Este foarte greu să crești un copil, mai ales când părinții sunt despărțiți”

– Spuneai că mama te-a crescut cumva singură, fără ajutor din partea tatălui. În ce relație ești cu el, acum că deja eșt majoră?

Eu și tata avem acum o relație foarte bună, chiar și mama cu tata au o relație de prietenie. Mereu au avut. Eu știu acum, fiindcă am crescut, că este foarte greu să crești un copil, mai ales când părinții sunt despărțiți. Eu mă uit la ambii părinți ca la două persoane mature.

– Întreb de relația cu el, pentru că este mai dificil să nu pici la mijloc când cei care îți dau viață se separă. Copiii suferă pentru că părinții nu mai pot fi în armonie ca atunci când formează un cuplu. Ai simțit lipsa tatălui?

Ca orice copil, am avut nevoie de amândoi, și așa este firesc, dar anii au trecut și acum vreau să am o relație cu tata, cât de bună posibil, și eu zic că ne iese.

– Vorbești des cu el? Îi povestești despre reușitele sau dezamăgirile tale?

Da, suntem apropiați.

Când va deveni Narcisa Suciu soacră mică?

– Mutându-te cu mama în Finlanda ai avut parte de o latură paternă din partea noului partener al ei. L-ai simțit ca pe un tată sau ai pus o barieră?

Ca și copil nu îți dai seama. Eu am crescut cu mama și așa m-am obișnuit. Iar mama a fost și tată, și mamă și tot pentru mine.

– Apropo de asta, cum te vezi tu ca mamă?

Eu o să implementez ce am învățat de la mama, tot ce-i mai bun. Mie îmi plac copiii foarte mult. Cine știe când voi fi mamă, nu știu să-ți spun, dar sper să fiu o mamă bună și cinstită.

Fiica Narcisei Suciu, în fața altarului

– Știu că o jumătate există deja în viața ta.

Da, eu sunt împreună cu iubitul meu de cinci ani. Când m-am mutat de acasă, m-am mutat cu el în Helsinki. Este o persoană minunată.

– Planuri de viitor împreună. Vă gândiți să o faceți pe Narcisa Suciu soacră?

Cine știe! Nu zic, nu!

– Inelul a venit?

Nu (n.r. râde)! Nu încă, dar nu ne stresăm! Avem tot timpul din lume. Nu ne grăbim.

”Nu mi-am dat seama cât de tare a afectat-o”

– A fost grea plecarea de la mama de acasă?

Nu, pentru că mama m-a învățat să fiu independentă de la început.

– Mama, Narcisa Suciu a avut emoții când ai plecat?

Da, dar nu mi-a arătat asta. Am întrebat-o abia după și i-am împărtășit că nu știam că i-a fost atât de greu. Aveam 19 ani când am mers la facultate. Acum am 24 de ani. Au trecut câțiva ani, dar atunci nu mi-am dat seama cât de tare a afectat-o.

De ce nu se va muta Daria Crăciun niciodată în România?

– Văd că ești o bună vorbitoare de limba română.

Da?! Eu am emoții de fiecare dată când vorbesc. Mi se pare că nu vorbesc bine, că nu pronunț corect. Că mă încurc. Vorbesc cu mama foarte des în limba română, de aceea nu am uitat. Niciodată nu am simțit că am uitat să vorbesc corect, dar câteodată mă tem că nu pot să mă exprim cum vreau. Eu vorbesc cel mai bine engleză. În capul meu este finlandeză, română, engleză, non-stop. Este destul de greu câteodată.

Facultatea este în engleză complet, am prieteni finlandezi, dar și cu ei tot în engleză vorbesc mai mult. Aș vrea să folosesc finlandeza mai des, mai ales când o să trebuiască să îmi găsesc și un job. Asta pentru că aș vrea să rămân în Finlanda. Eu acolo mă simt acasă. Și cu finlandeza am aceeași frică, să nu fac greșeli.

– Nu iei în calcul mutarea în România, nu?

Sincer, nu cred că aș putea. Nu mai sunt obișnuită. Ne-am mutat acum 13 ani în Finlanda, am trăit mai mult acolo decât în România. Îmi place să vin în vizită, dar nu știu dacă aș mai putea să mai stau pe durate nelimitate. În București nici atât, poate în alt oraș. Poate, dar nu aș putea dar un răspuns sigur.

”Pentru primul job, să zicem că este part-time – 1.700 de euro”

– În ceea ce privește partea financiară, deja ai un job? Îți câștigi singură bănuții?

Eu lucrez de la 19 ani de când m-am mutat de la mama. Am fost angrenată în tot felul de job-uri și mi se pare foarte important pentru orice persoană tânără, nu contează dacă ești studenta sau nu! Trebuie să lucrezi, să încerci diferite chestii. Am lucrat pentru facultate, acum sunt mai mult freelancer pe video și foto. Cel mai recent am lucrat la două reclame. Orice este creativ, ce este vizual, eu zic că mă pricep, dar pe regie și cinematografie mi-ar plăcea să profesez mai mult.

– În privința bănuților câștigați, comparativ cu România, cam care sunt sumele în Finlanda?

Pentru primul job, să zicem că este part-time – 1.700 de euro. Dar și costurile de zi cu zi sunt mai mari acolo. Totul este foarte scump. Toată lumea în Finlanda se mută foarte repede de la părinți. Am prieteni care s-au mutat de la 16 ani. Acolo ești învățat să fii independent de la o vârstă foarte mică. De asemenea, să ai summer job.