Narcisa Suciu, despre traiul în Finalanda. Cum arată casa artistei: ”E un fel de mică Românie”

Celebra a vorbit deschis despre traiul în Finlanda, precizând cum arată casa în care stă. Locuința este ticsită de obiecte și lucruri care o transpun în România.

Solista și-a amenajat locuința după bunul plac, dovadă că a ținut cont de tradițiile românești. Multe elemente de decor amintesc de locul unde s-a născut.

Narcisa Suciu vede căminul din Finlanda ca o „mică Românie”. În plus, discuțiile din casă sunt în limba român, inclusiv cu soțul ei, Veikko Miettinen. Sunt căsătoriți din anul 2010.

Narcisa Suciu, viață departe de România. Cum arată locuința din Finlanda

„Locuiesc în Finlanda de… imediat 12 ani, dar în casă la mine e un fel de mică Românie, ca în ambasada României din Helsinki, așa e și la mine în casă.

Cred că rădăcinile nu te lasă să te duci, cel puțin cu sufletul și cu mintea, foarte departe, chiar dacă fizic ești în altă parte sau cel puțin asta se întâmplă în cazul meu.

Bărbatul meu întreabă întotdeauna, în română: «Ce faci?», nu o să întrebe în finlandeză, așa ne și salutăm. «Ce faci, fată?», așa mă întreabă. Eu îi răspund în românește: «Bine, fată»”, a mărturisit Narcisa Suciu într-un interviu pentru .

Narcisa Suciu, tradiții de 1 decembrie. Cum sărbătorește vedeta

Cântăreața este mereu cu gândul la România, iar ziua de 1 decembrie o găsește adesea în fața televizorului. Când nu are spectacole sau concerte solista urmărește emisiunile dedicate românilor.

Cu această ocazie Narcisa Suciu are și un mesaj important pentru români. De 1 Decembrie, Ziua Națională a României, le dorește oamenilor să fie aproape unii de celălalți.

„Pe televizorul românesc, asta în cazul în care nu eram în diaspora, am fost invitată de câteva ori. Am cântat și pentru românii din Helsinki într-un an.

Dacă nu am de cântat, dacă nu sunt undeva, să cânt, atunci sigur sunt pe televizor și văd tot ce… toate materialele pe care le faceți voi cu restul colegilor”, a mai spus artista, mai arată sursa menționată.

Narcisa Suciu este fericită în Finlanda, acolo unde locuiește și fiica sa, Daria. Vedeta are lumină și liniște în suflet și este alături de omul pe care-l iubește și pentru care are numai cuvinte de laudă.