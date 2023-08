Secretele tulburătoare din trecutul logodnicului Otiliei Bilionera: ”L-a găsit împușcat”

Otilia Bilionera a trecut de la statul de iubită la cel de logodnică. și-au oficializat relația în ziua în care au împlinit un an de când erau împreună. Acum cei doi se pregătesc de următorul pas: nunta. Cântăreața este mai pregătită ca niciodată să își întemeieze o familie și să devină mamă.

Logodnicul turc al Otiliei Bilionera, marcat de o dramă cumplită

și iubitul turc și-au oficializat relația și sunt mai pregătiți ca oricând pentru pasul cel mare. Artista a fost cea care a făcut anunțul în ziua în care bărbatul iubit i-a pus pe deget o bijuterie spectaculoasă, la care cântăreața râvnea de ceva timp.

“Mă aşteptam ca cererea în căsătorie să se întâmple, dar nu chiar în ziua respectivă. S-a întâmplat în ziua în care am împlinit un an de când ne-am cunoscut, în Turcia, în cadrul familiei.

Am spus `DA` din prima. Întotdeauna mă întreba ce model de inel îmi place, eu îi arătam şi până la urmă a ales un model aşa cum mi-am dorit”, a mărturisit cântăreața.

Cum a cucerit-o iubitul tinerel pe Otilia Bilionera: “Se ştie că turcii sunt mai romantici, mai pasionali, mai atenţi, de asta îmi şi plac”

Deși între ei este o diferență de vârstă de șapte ani, Otilia se simte pregătită să facă pasul cel mare alături de el. Și asta pentru că este un bărbat matur, care nu-și trădează vârsta, un bărbat care a fost nevoit să se maturizeze atunci când pe umerii săi a căzut o povară foarte mare.

“Este destul de atent pentru vârsta lui, destul de matur. El împlineşte în octombrie 24 de ani. Este o diferenţă de 7 ani între noi. Se ştie că turcii sunt mai romantici, mai pasionali, mai atenţi, de asta îmi şi plac.

Nu mi-a fost teamă de diferenţa de vârstă dintre noi pentru că el este mai matur. Asta pentru că are şi o poveste de viaţă mai tristă. A trebuit să se maturizeze şi să cunoască ce înseamnă responsabilităţile încă de pe la 18, 19 ani. Eu l-am cunoscut când avea 22 de ani şi nu mi-a dat niciodată de înţeles că ar avea vârsta aceasta”, a mai spus Otilia.

Secrete tulburătoare din trecutul logodnicului Otiliei Bilionera: “Tatăl lui s-a sinucis”

Logodnicul turc al Otiliei are un trecut marcat de tragedii. Viața lui s-a schimbat radical în momentul în care și-a pierdut tatăl și a fost nevoit să devină stâlpul familiei. Era pe atunci doar un tânăr cu visuri mărețe, student la arhitectură.

“Când avea 19 ani, tatăl lui s-a sinucis şi el a fost cel care l-a găsit împuşcat. S-a împuşcat în piept. Iubitul meu l-a găsit în maşină. Tatăl lui făcuse foarte mulţi bani, au deschis o afacere, care nu a fost cea mai ok. A pierdut tot, i s-a pus sechestru pe proprietăţi, pe absolut tot şi-atunci tatăl lui nu a văzut altă scăpare decât să se sinucidă.

Toată responsabilitatea i-a căzut iubitului meu pe umeri. El mai are o soră şi pe mama lui. A trebuit să renunţe la facultatea de Arhitectură ca să poată munci şi să îşi întreţină mama şi sora. Este un tip descurcăreţ şi muncitor şi a scos-o la capăt”, a mărturisit artista în exclusivitate pentru FANATIK.

Otilia Bilionera face nuntă în mare secret

Otilia Bilionera ne-a dezvăluit şi cum a cucerit-o logodnicul turc alături de care este pregătită să facă pasul cel mare, dar nu oricum, ci în mare secret. Cântăreaţa face nunta anul acesta, dar în mare secret.

“Este foarte carismatic, are o atitudine de bărbat, ceva special care mi-a atras atenţia încă de când l-am văzut. Şi e foarte relaxat. Eu sunt foarte stresată, iar el este cel mai relaxat om pe care l-am cunoscut vreodată. Iar în ceea ce mă privește, în afară de aspecul fizic care nu este atât de important pentru el, a zis că cel mai mult şi mai mult iubeşte la mine sufletul meu.

O să facem nunta şi apoi dau de veste. Când vrei să faci un lucru important în viaţă, ce ţine de viaţa personală în special, cel mai ine este să nu îl divulgi. Mie niciodată nu mi s-au concretizat planurile aşa cum am vrut. E mai bine să le fac, să nu spun nimănui şi abia apoi să dau de veste. În mod sigur nunta va fi anul acesta. Încă nu ştiu locaţia. Nici la rochie nu m-am gândit, astea sunt ultimele detalii.

Eu am foarte mulţi prieteni în Turcia, oameni cu care am lucrat de-a lungul timpului, colaboratori, dar la fel de mulţi am şi în România. Aşa că am putea face nunta atât în Turcia, cât şi în România”, a mai spus Otilia.

Otilia Bilionera, pregătită să devină mama: “Şi el îşi doreşte copii”

Fie că vor alege Turcia, fie că vor alege România, cert este că nunta le bate la ușă. Nici religiile lor diferite nu reprezintă un impediment, iar Otilia poate deveni liniștită soție de turc fără a fi nevoie să se convertească. Și nu doar soție, ci și mama, întrucât amândoi

“Turcii nu sunt atât de religioşi, considerăm că avem cu toţii acelaşi Dumnezeu, indiferent de tradiţii. Nici el, nici familia lui nu sunt foarte religioşi. În general, turcii se căsătoresc cu românce şi nu se ţine neapărat să se schimbe religia. Fiecare îşi păstrează relaţia, nu este nevoie să mă convertesc.

Şi el îşi doreşte copii. Cum am spus, este foarte matur pentru vârsta lui, gândeşte altfel şi ca să fiu sinceră, tatăl meu m-a făcut când avea tot 24 de ani.

Mama l-a cunoscut pe iubitul meu. Nu prea vorbesc aceeaşi limbă, din priviri se înţeleg foarte bine ( n.red. râde ). În septembrie voi merge cu familia mea în Turcia şi vom avea o vacanţă împreună. El nu a venit până acum în România pentru că nu are viză”, a declarat Otilia Bilionera.

Turcul Otiliei Bilionera, un viitor soț gelos?

Și pentru că este adesea în centrul atenției și înconjurată de bărbați, iar de admiratori nu duce garantat lipsă, am fost curioși să aflăm cum stă logodnicul turc al Otiliei la capitolul gelozie. Sau dacă artista l-a impresionat până acum cu vreun preparat specific românesc.

“Mai are şi el momente de gelozie, e normal să fie gelos, dar nu dus la modul acela extrem. Îmi mai atrage atenţia, se mai uită prin telefonul meu la mesaje, le ştie pe toate. Pe instagram mai ales primesc tot felul de declaraţii, mesaje. Vine la multe dintre concerte cu mine. Îmi place să ne petrecem timpul împreună, mai ales că eu am în Turcia majoritatea evenimentelor. Mă susţine, îmi face poze, filmuleţe, atunci când vine cu mine.

Nu i-am gătit mâncăruri traditional româneşti pentru că atunci când merg acolo stau în sânul familiei lui. Iar familia deţine un restaurant şi-atunci se găteşte tot timpul, bucătarul este cel responsabil. Eu nu am avut până acum ocazia să gătesc, poate doar nişte clătite o singură dată pentru că îmi era poftă”, a dezvăluit cântăreața în exclusivitate pentru FANATIK.