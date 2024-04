Secretul celebrei Rihanna! O vedetă internațională a dezvăluit totul pentru FANATIK/ Exclusiv

Adam Clay a devenit cunoscut odată cu lansarea piesei Born Again. În anul 2010 celebrul artist a plecat în lume cu turneu Babylonia, care a fost oprit, brusc, de pandemia de coronavirus.

Adam Clay, la un pas să rateze un succes mondial

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Adam Clay recunoaște că, inițial, a refuzat să cânte piesa care l-a făcut celebru. Aflăm care este legătura dintre el și super artista Rihanna și cât de mulți bani a pierdut în pandemie.

Adam Clay: “Am refuzat să cânt piesa”

Hit-ul Born Again te-a făcut cunoscut în toată lumea. Cum s-a născut această piesă? Ai fi pariat pe un asemenea succes?

-Acest cântec a fost scris de Ricky L, un foarte cunoscut Dj Italian. Studioul unde se făcea producția piesei era același unde eu tocmai terminasem de înregistrat noul meu album raggae cu formația de atunci, Amsterdam Street Knowledge. Era în luna decembrie 2005. Având în vedere că sample-ul de voce era preluat de la Sizzla, un celebru cântăreț jamaican, cei de la studio căutau pe cineva care să cânte în aceeași tonalitate.

Având în vedere că am origini caraibiene plus crescând cu muzică tipic jamaicană, m-au întrebat dacă vreau să cânt eu piesa. Inițial nu m-am așteptat la un asemenea succes. Și să-ți spun ceva ce nu prea știe nimeni: la început am refuzat să cânt piesa așa că cei de la studio au tot insistat. Ciudat, nu? Restul este istorie.

Apropo de succes, care este prețul pe care trebuie să-l plătești pentru notorietate?

-Faptul că am petrecut o grămadă de timp singur, sau alături de oameni pe care nu-i cunoșteam. Oameni care stăteau pe lângă mine tocmai pentru că aveam succes. La asta mai punem și turneele deci perioade lungi de timp petrecute departe de familie.

Ești un bărbat frumos așa că te întreb: cum ai reușit să faci față miilor de fane?

-Mulțumesc pentru compliment. Ca o glumă o să-ți spun că am încercat să satisfac cât mai multe (râde, n.red.)

“Trăiesc o criză de identitate”

Sincer, până acum câtă lume ți-a spus că semeni cu Don ‘The rock’ Johnson?

-Nici nu le mai țin minte numărul. Deja am ajuns să trăiesc o criză de identitate (râde, n. red.)

Dacă nu te-a fi apucat de cântat, ce altă meserie ți-ar fi plăcut?

-Cred că m-aș fi făcut antropolog, asta am studiat la facultate. Am fost mereu fascinat de istoria umanității. Probabil aș fi plecat în aventuri printre popoarele native din jungle sau deșert.

Adam Clay și Rihanna, născuți pe aceeași insulă

Unde te-ai născut și cum a fost copilăria ta?

-M-am dar ar fi trebuit să mă nasc în Marea Britanie, acolo unde părinții mei locuiau și s-au cunoscut. Din cauza unor greutăți în familie au trebuit să se întoarcă în Italia, țara mamei mele. Așa că m-am născut în frumos oraș medieval Ferrara. Am avut o copilărie neobișnuită. Tatăl meu era din Barbados, o frumoasă insula din Caraibe, unde s-a născut și Rhianna. Am crescut în Italia, la țară și pe plajele tropicale.

Care este cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o?

-Am plecat de acasă să cânt, împreună cu alți doi prieteni. Am ajuns pe străzile din Amsterdam și am trăit ca un artist cerșetor, încercând să-mi dau seama dacă am, cu adevărat, talent sau era vorba numai despre ego-ul meu. Cred că am găsit răspunsul la întrebare.

Ai fost mai mult băiatul mamei sau al tatei?

-Având în vedere că m-am născut în Italia, clar am fost mai mult băiatul mamei.

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

-A fost super. Mi-a plăcut foarte mult și am avut norocul să am niște profesori foarte buni. Am fost un elev bun. Rebel în inima mea dar focusat pe învățatură.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Am întânit prima iubire atunci când aveam 15 ani.

Îți mai aduci aminte care a fost cea mai mare gafă pe care ai făcut o într-o relație?

-Vai de mine, am făcut prea multe. Serios, prea multe gafe…

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

-Primii bani i-am câștigat atunci când mi-am deschis primul meu studio de înregistrări.

Adam Clay despre pandemie: “Am trăit cea mai urâtă perioadă din viața mea”

Când ai avut cel mai bun moment din cariera ta, dar cel mai prost?

-Nu pot să uit primul turneu mondial Babylonia. A început în 2010 și, dintr-o dată, totul a început să se strice . Am trăit cea mai urâtă perioadă din viața mea.

Ai fost vreodată atât de dezamăgit de industria muzicală încât să dorești să renunți?

-Sunt în continuu dezamăgit…dar nu există să renunț.

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

-Îmi aduc aminte multe momente. Sunt foarte recunoscător pentru toate amintirile pe care le-am adunat în toți anii ăștia. Dacă e să-mi aduc aminte de un moment ieșit din comun este cel petrecut în Siria, la Alep. Șase luni după show-ul meu, războiul a distrus absolut tot.

Am cântat pe aceeași scenă unde au fost Snoop Dog, 50 Cent, Craig David, Bob Sinclar, Pitbull și mult alții. Au fost niște momente de neuitat, mi-am dat seama că fac bine ce fac și merg în direcția bună. De fiecare dacă când publicul cântă împreună cu mine…asta face ca fiecare moment pe scenă să fie de neuitat.

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

– Da, iar când este vorba de gătit, sunt sută la sută italian. Sunt regele spaghetelor carbonara ( râde, n. red.).

“Sumele uriașe de bani pe care le-am pierdut”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

– Clar, cel mai greu moment a fost pandemia. Am văzut cum tot turneul meu mondial a fost anulat. Asta ca să nu mai vorbesc de sumele uriașe de bani pe care le-am pierdut. Cum am reușit să fac față? Făcând ce mă pricep mai bine, am crezut în mine și-n abilitățile mele.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Dacă oamenii vor să afle lucruri despre mine, cel mai bine ar fi să mă întrebe direct. Sunt unul dintre artiștii care știu mereu că fanii merită respect și atenție. Fără ei nu ajungeam aici.

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

-Nu i-aș mai dezamăgi pe oamenii care mi-au fost alături și n-aș mai promite lucruri pe care nu le-aș putea realiza.

Adam Clay vorbește despre industria muzicală a viitorului

Spune-mi despre noul proiect în care ești implicat, BitSong.

-Cred că este cel mai vizionar proiect în care am fost, vreodată, implicat. Industria muzicală m-a dezamăgit atât de mult încât am decis să-mi unesc forțele cu ceilalți doi fondatori ai proiectului, Angelo Recca și Iulian Anghelin. Am creat un nou ecosistem muzical, am folosit tehnologia blockchain ca să unim sute de investitori cu artiști independenți care doresc să-și vândă compozițiile și să găsească noi resurse bănești, oameni care să investească în ei.

La BitSong noi credem că legătura dintre artiști și fani poate fi mult mai valoroasă, mai mult decât v-ați putea închipui. Noi existăm ca să conectăm artiștii cu fanii așa cum nu s-a mai făcut si să ne asigurăm că pot face bani împreună.

Prin NFT (jeton nefungibil), artiștii își pot mari potențialul brand-ului lor vânzându-și muzica, bilete la spectacole, suveniruri digitale și să fie plătiți în timp real. Este mult de vorbit dar pentru cei interesați să învețe mai mult, să exploreze noua industrie muzicală a viitorului vă recomand să intrați pe site-un nostru, www.bitsong.io. Sloganul spune tot, “Muzica voastră, alegerea voastră”.