Secretul ciorbei de post a Savetei Bogdan! Slăbești mâncând pe săturate

Saveta Bogdan a împărtășit în exclusivitate pentru FANATIK rețeta sa de ciorbă de varză. Este o rețetă mai specială, deoarece artista de muzică populară o are chiar de la Benone Sinulescu. În plus, este foarte potrivită pentru perioada postului. Unde mai pui că are și calorii puține și se face foarte rapid.

Saveta Bogdan, o gospodină desăvârșită: “Fac tot felul de mâncăruri”

Celebra interpretă de muzică populară stă cu drag în bucătărie și face tot felul de preparate tradiționale. Cu toate acestea, Saveta Bogdan recunoaște că în ultima perioadă nu mai gătește atât de mult ca odinioară. Asta din pricina faptului că acum e singură și nu mai face tot felul de mâncăruri atât de des.

“Îmi place mult să gătesc. Doar că eu acum dacă sunt singură, nu prea mai fac mâncare atât de des. Prefer să mănânc la restaurante. Dar uneori îmi fac ciorbe, spanac, sarmale. Sunt multe feluri de mâncare pe care le fac cu drag.

Și tocănițele îmi plac și îmi ies tare bune. Chiar îmi place să fac tot felul de lucruri, doar că acum fac mai rar. În schimb, am o rețetă, care îmi place mult. Dar cel mai important este că ajută la slăbit, pentru că are puține calorii”, a declarat Saveta Bogdan pentru FANATIK.

Cum se prepară ciorba de varză a Savetei Bogdan: “Am un secret, care îi dă un gust foarte bun”

Artista ne-a spus pas cu pas cum se prepară una dintre ciorbele sale preferate. Este vorba despre ciorba de varză, care se prepară destul de repede. Avem nevoie de ingredientele necesare și de puțină răbdare. , bineînțeles, ca în orice preparat, trebuie pus și suflet, așa cum face și celebra interpretă.

“Avem nevoie, bineînțeles de varză, dar să fie neapărat dulce. Apoi ne mai trebuie rădăcini. Eu folosesc morcov, rădăcină de pătrunjel, păstârnac, țelină și ceapă. Încă un secret e că pun leuștean, care îi dă un gust foarte bun. Se adaugă toate zarzavaturile care se pun de obicei la ciorbe. Apoi toate ingredientele le pun la fiert.

După ce au fiert bine, iau o legătură mare de mărar și o adaug în ciorbă. Mărarul este foarte bun și dă un gust deosebit. Dacă nu ținem post, putem să punem și smântână. Dar pentru acrit, pun borș.

Dacă nu aveți borș, se poate adăuga puțină zeamă de lămâie, iese la fel de bună. Apoi condimente, sare, piper, pune fiecare după gust. O las să dea la final un clocot și e gata”, ne-a spus îndrăgita

Saveta Bogdan i-a “furat” rețeta lui Benone Sinulescu: “Mi-a spus că e la cură de slăbire”

Doamna Saveta Bogdan recunoaște că are această rețetă de ciorbă de la regretatul Benone Sinulescu. Artista ne-a mai spus că deși această rețetă este potrivită pentru perioada postului de Crăciun, ea poate fi adaptată. În plus, la final, Saveta Bogdan că totul constă în felul în care sunt tocate legumele.

“Ciorba aceasta e simplu de făcut, nici nu durează mult. Cât fierb toate legumele. E și potrivită în perioada asta, că poate fi făcută și de post. Mai ales că e și bine să mai dăm din kilograme jos înainte de Crăciun. Iar rețeta asta e numai bună, pentru că nu are calorii multe.

Eu am rețeta asta de la Benone Sinulescu. Mi-a spus că este la cură de slăbire și mânca ciorba asta. Se poate adăuga și smântână, sau iaurt, bineînțeles, e mai gustoasă așa. Dar merge la fel de bine și doar acrită cu un borș bun, dacă vrem să fie de post.

Secretul meu este că dau toate ingredientele pe răzătoare. Așa iese cel mai bine. Nu îmi place să le tai cubulețe, e altceva dacă e dat totul pe răzătoare”, a mai spus Saveta Bogdan pentru FANATIK.