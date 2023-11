Comportament ca în mafie, în showbiz! Mărturii cutremurătoare: ”Voiau să scape de mine”

Bassam a primit mesaje dure de amenințare din partea răuvoitorilor. Stilistul are un succes fantastic, iar acest lucru a venit la pachet cu invidie din partea altor colegi de breaslă. În exclusivitate pentru FANATIK, Bassam ne-a povestit ce mesaje de amenințare a primit.

Bassam, jignit și amenințat: “Mi-au spus că sunt un refugiat amărât”

Este stilistul adorat de multe vedete, cu un salon impresionant în Capitală. Devenit un adevărat fenomen în industria frumuseții, Bassam a avut parte și de injurii și cuvinte dure din partea unora.

“Am primit multe mesaje de amenințare. Dar eu niciodată nu voi renunța la ceva ce îmi place și la ceva la ce visam de când eram mic. Într-adevăr, am fost amenințat. Sunt unii care au trimis oameni pentru a vedea cine e în spatele meu. Nu e nimeni în spatele meu.

E doar Dumnezeu și colegii mei din salon, care ducem meseria asta până la capăt. Mi s-a spus că un un refugiat amărât, vai de capul meu. Să mă duc la mine în țară, să scap de figurile pe care le am în cap. Mi-au spus că eu de fapt sunt un sărac și cineva îmi dă bani. De parcă eu nu puteam să fac pe propriile mele puteri. Dar eu m-am bucurat. Mai bine să creadă lumea că nu sunt în stare”, a declarat Bassam pentru FANATIK.

Stilistul vedetelor, ținta invidioșilor: “Au plătit 20.000 RON să-mi închidă salonul”

Dar cei care nu îl privesc cu ochi buni pe Bassam nu s-au oprit doar la cuvinte urâte la adresa lui. Unii chiar au vrut să îl vadă la pământ și au încercat să îi închidă renumitul salon. Din fericire pentru celebrul stilist, totul a rămas la nivel de încercare.

“Mi-au spus că vor trimite control, să îmi închidă salonul. Cineva i-a plătit cu aproximativ 20.000 de lei să îmi închidă salonul, la control. Dar cum Dumnezeu nu doarme, din fericire, am fost anunțat în legătură cu toată situația. Mi-au spus niște cliente că vrea cineva să îmi facă rău, să am grijă.

Atunci când Dumnezeu este deasupra mea, iar eu am fost bun și am ajutat multă lume, nu îmi fac griji. Atâta timp cât eu eram în regulă cu acte, cu tot, nu mi-am făcut probleme. Dar au insistat foarte mult la control, au fost mai multe persoane. Am auzit că , să plec din țară.

Uite că am făcut rădăcini cum trebuie aici și nu vor scăpa niciodată de mine. Oamenii sunt foarte răi. Am rămas uneori șocat. În meseria noastră, unde este vorba despre frumusețe. Că nu sunt interlop, să vreau să îl dau pe altul deoparte. Sunt un stilist, am apărut acum 5-6 ani, dar iată că unii nu au loc de mine. E trist, dar adevărat”, a povestit stilistul vedetelor.

Bassam nu pune la suflet răutățile celorlalți: “Câinele latră, ursul merge”

Deși multă lume îl critică și îl vorbește pe spate, îndrăgitului stilist nici că-i pasă. Ba mai mult, el recunoaște că acesta este unul dintre secretele sale. Faptul că își vede de treaba lui, fără să îl intereseze de…”capra vecinului”.

“Nu mă mai enervează comentariile negative. Merg pe principiul: ‘Câinele latră, ursul merge’. Eu le-aș da tuturor sfatul acesta, să facă așa cum fac eu. Să nu îi intereseze de nimeni. Eu mă urmăresc pe mine, pașii mei. Nu mă interesează ce fac alte saloane sau alți oameni.

Dacă mă uit în grădina altuia, eu mă opresc din drumul meu. , eu îmi văd de viața mea. Iar făcând asta, îi las pe ceilalți în urma mea. Iar eu nu mă uit în spate. De aceea oamenii sunt în spatele meu, pentru că îi interesează ce fac eu, în loc să-și vadă de viața lor.

Mulți se întreabă cum de ei nu au clienți cu prețuri mici iar eu am cu prețurile mele mari. Ei uită de grădina lor, să construiască ceva frumos pentru ei. Deoarece nu mai pot de grija mea. Eu îmi văd de treaba mea”, a mai declarat Bassam pentru FANATIK.