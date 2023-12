Secretul lui Mitică Dragomir. Cum a reușit să fie unul dintre cei mai bogați români în toate regimurile

Indiferent de regimurile țării, comunism sau capitalism, fostul președinte LPF s-a descurcat tot timpul și a rămas . La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, și a explicat cum a reușit să fie milionar.

Cum a reușit Dumitru Dragomir să fie unul dintre cei mai bogați români

“Cum te-ai menținut mereu sus pe toate regimurile? Chiar așa să te joci cu toți? Te-ai jucat cu prim-secretari, te-ai jucat cu ăia de la București, cu familia Ceaușescu, cu ei nu direct, dar înțelegi la ce mă refer. După, a venit modernismul, capitalismul.

Te-ai jucat cu miniștrii, cu toți patronii din fotbalul românesc. Acum ești milionar. De unde instinctul ăsta de supraviețuire și de adaptare permanent. Dacă te trimit în Dubai, după doi ani ești cu cei mai tari șeici de acolo. Cum ai reușit?”, l-a întrebat Horia Ivanovici, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

“Uite, Horia. Dacă îți dă Dumnezeu un pic de minte. Eu așa am fost de mic. I-am zis și lui fiu-meu. Dacă vorbeam 5 limbi străine ca el, aveam 15 hoteluri. Dar nu mai am vârsta. Am aproape 80 de ani. Sunt milioane de oameni care sunt mai deștepți decât mine”, a spus Dumitru Dragomir.

Secretul lui Mitică Dragomir

“Pe lângă minte, Dumnezeu mi-a mai dat și altceva. Știi care este chintesența vieții? Familia și cei cu care te înconjori. Nu cu cine te asociezi. Nu recomand la nimeni să se asocieze. Nu mă asociez cu nimeni, nici dacă știu că mor.

Am fost asociat cu doi, ambii milionari. M-au pârlit amândoi. Și i-am zis lui fiu-meu. Cât trăiesc eu să nu facă nicio asociere cu nimeni. Filosofia e familia și e important și ce oameni angajezi. Eu anul acesta am dat la 3 salariați de-ai mei, 3 apartamente gratis. De 300.000 de mii de euro apartamentul. Și nu sunt membrii ai familiei mele.

Sunt oameni care lucrează cu mine de peste 20 de ani. Peste 10 ani, dacă nu mai sunt eu, e fiu-meu și le dă câte o vilă sau tot câte un apartament. Din 10 în 10 ani, la 3-4 oameni așa fac. Și mai am pe unul credincios care stă la blocuri zi de zi și o să îi dau tot așa, o locuință să stea cu toată familia.

Singur nu poți. Iar dacă nu ai oameni cinstiți și loiali lângă tine, nu faci nimic. Poți să aluneci rău de tot, cum am făcut eu acum vreo 10 ani”, a dezvăluit Mitică Dragomir, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

