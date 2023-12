Mitică Dragomir, dezvăluiri șocante despre cea mai neagră perioadă: “Am pierdut 4 milioane de dolari într-o zi”

Dumitru Dragomir a făcut dezvăluiri șocante despre perioada neagra din 2013, atunci când a fost la un pas de faliment. Omul de afaceri a mărturisit gândurile care îi treceau prin minte în cel mai greu an din viața sa.

Mitică Dragomir, dezvăluiri șocante despre perioada neagră din 2013

În 2013, fostul președinte LPF a fost aproape de faliment. La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir a făcut dezvăluiri șocante despre perioada neagră, atunci când era aproape de a-și pierde averea: “Acum 10 ani îmi venea să îmi pun ștreangul de gât. Așa se zice în popor, dar eram distrus. Pierdeam tot”.

ADVERTISEMENT

Cum a pierdut Dumitru Dragomir patru milioane de euro într-o zi

La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, . Fostul președinte LPF a explicat că banii au fost luați cu împrumut de la bancă pentru a începe o nouă afacere.

“Cel mai mult am pierdut 4 milioane de dolari o dată. Într-o singură zi, la business. Era să alunec cu totul. Aveam pensie bună, dar copiii mei sufereau. Am luat niște bani împrumut și am cumpărat niște saloane de evenimente. Am făcut 5 saloane de evenimente, cele mai frumoase din România.

ADVERTISEMENT

Am fost în China, singur, am cumpărat candelabru cu diametru de 4 metri, ceva de nedescris. Mochetă, 4000 de furculițe, 4000 de linguri, 4000 de lingurițe, vreo 2500 de mese, 4000 de scaune. Își dai seama ce am putut să iau.

Și a venit nenorocita de criză din 2008. Nicio nuntă nu a mai mers, aveam 160 de oameni angajați, dintre care 30 erau bucătari geniali, pe care trebuia să îi plătești. Un an de zile pierdeam undeva la 60-70 de mii de dolari pe lună”, a povestit Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

Sfat de viață de la Nea Mitică

la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ: “Doamne, Horia, să te rogi la Dumnezeu să ai bani și sănătate. N-ai ce dracu să faci cu banii dacă n-ai sănătate. Îi bagi toți în medicamente.

Dar eu datorită nevestei mele am avut o educație din-asta aleasă. Eu nu mă puteam duce beat acasă. Nu mi-a plăcut băutura de mic. N-am băut. Bă, nu mă puteam duce mirosind a fum acasă.

ADVERTISEMENT

Eu am respectat-o pe nevastă-mea, cu toate că am supărat-o. Să ai de-o sută în buzunar de câte ori. Nu există săptămână să nu mă cert cu ea. Dar nu certuri de nebuni. Și o spun de-acum. Dacă n-ai o femeie să te țăcăne la cap nici nu faci performanță în viață”, s-a mai destăinuit Nea Mitică.

MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ e una dintre cele mai vizionate emisiuni din spațiul online. Nea Mitică și Horia Ivanovici vă așteaptă în fiecare luni, de la ora 13:15, doar pe FANATIK.RO. Apoi, podcastul va putea fi urmărit în premieră, miercuri, pe YouTube și Facebook, de la ora 10:30.

Mitică Dragomir, despre perioada neagră din 2013