Șefa CE a bulversat pe toată lumea. Ursula von der Leyen a afirmat că Ucraina a pierdut 100.000 de soldați. Mesajul, șters imediat. Video

Într-un mesaj transmis miercuri, președinta Comisiei Europene a spus că Rusia ar trebui să plătească pentru crimele pe care le-a comis. Ea a prezentat niște date care, în scurt timp, au dispărut de pe .

Ursula von der Leyen a spus că , pe 24 februarie, se ridică la peste 100.000 de militari și peste 20.000 de civili.

”Invazia Rusiei în Ucraina a adus moarte, devastare și suferințe de nedescris. Cu toții ne amintim de ororile de la Bucea.

Se estimează că peste 20.000 de civili și peste 100.000 de ofițeri militari ucraineni au fost uciși până în prezent.

Prin urmare, în timp ce continuăm să sprijinim Curtea Penală Internațională (CPI), propunem să creăm o instanță specializată, susținută de Națiunile Unite, care să investigheze și să judece crima de agresiune a Rusiei”, a spus Von der Leyen, într-un mesaj video.

La scurt timp, președinta Comisiei Europene a șters înregistrarea video de pe pagina sa de Twitter.

Între timp, pe contul de Twitter al șefei CE a apărut un nou video, ușor editat. De această dată, partea cu referiri la pierderile ucrainene este tăiată.

Modificarea poate fi văzută, mai jos, la secunda 11 a noului videoclip. Ea este destul de vizibilă.

Russia must pay for its horrific crimes.

We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.

With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen)