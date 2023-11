Şeful Casei de Pensii, ultimele detalii despre formula de calcul. „Pensia va crește substanțial cu aceste puncte de fidelitate”

Vești bune pentru milioane de români oferite de șeful Casei de Pensii, cel care explică formula de calcul. Daniel Baciu spune că așa-numitele puncte de fidelitate pot „crește substanțial” pensia.

În urmă cu două zile, , în cadrul ședinței coaliției de guvernare. Acest act normativ, care este asumat prin PNRR, are la bază mai multe principii, printre care cel al obligativităţii, al contributivităţii, al egalităţii sau al stabilității asigurării la sistemul public de pensii.

În noua Lege a pensiilor este stipulat că persoanele care au cotizat peste 25 de ani vor primi puncte suplimentare. Formula de calcul este în noul proiect de lege.

Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii, explică faptul că legea care urmează a fi adoptată aduce un lucru important în formula de calcul. E vorba de așa-numitele ”puncte de fidelitate” pentru vechime, primite pentru stagiu peste 25 de ani.

Oficialul le dă speranțe pensionarilor care le obțin. Baciu afirmă, într-un interviu pentru , că „pensia va creste substanțial cu aceste puncte de fidelitate”.

„Am încercat să facem o lege bună pentru actualii și viitorii pensionari, am negociat cu CE (n.r. Comisia Europeană) astfel că legea să mulțumească pe majoritatea pensionarilor. Cel mai mare atuu al actualului proiect de lege care se află în transparenta e că prin noua formula încercăm să eliminam inechități.

Sunt oameni care au ieșit la pensie pe diferite legislații. Acel număr de puncte, care înseamnă contributivitate, a fost raportat la diferite stagii de cotizare existente la momentul respectiv în legislație.

Au rezultat cuantumuri diferite de pensie. Sunt diferențe de câteva sute de lei. Practic prin noua formula din noua lege acest lucru se înlătura, va conta numai numărul de puncte.

La aceeași contributivitate, vor fi pensii egale în plată. Un lucru important care aduce noutate în formula de calcul: puncte de fidelitate pentru vechime pentru stagiu peste 25 de ani. Toți pensionarii care au stagiu mai mare de 25 de ani vor primi puncte suplimentare. Se urmărește să se prelungească viața activă, contributivitatea. Bonusurile ajută foarte mult, pensia va creste substanțial cu aceste puncte de fidelitate”, afirmă șeful CNP.

Cum se calculează pensia

, la data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referință este 81 lei. Acesta reprezintă reprezintă raportul dintre valoarea punctului de pensie la data intrării în vigoare a prezentei legi și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislația anterioară, respectiv 25. (2.032 împărțit la 25 = circa 81, în 2024).

Valoarea pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință. Calculul pensiei va avea în vedere atât venitul la care s-a plătit contribuția la sistemul de asigurări sociale, cât și vechimea realizată efectiv în muncă, pe teritoriul României.

La calculul numărului total de puncte se va adăuga un număr de puncte de stabilitate pentru fiecare an realizat peste stagiul de cotizare de 25 de ani, si anume:

a) 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani;

b) 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani;

c) un punct pentru fiecare an realizat peste 35 ani.

Autoritățile spun că aceste puncte se vor acorda doar pentru anii contributivi care nu se suprapun cu anii de pensie. Ele reprezintă stimulente pentru prelungirea vieții profesionale.