Selecţionerul Kosovo a găsit punctul slab al naţionalei României: “Nu a funcţionat foarte bine”

Kosovo şi România se vor duela vineri, de la ora 21:45, în etapa a 3-a din preliminariile EURO 2024, iar Alain Giresse a susţinut, cu o zi înainte, conferinţa de presă premergătoare partidei de la Priştina. Înaintea partidei, tricolorii au maxim de puncte, după două etape, în timp ce kosovarii au strâns două puncte.

Ce a spus Alain Giresse, selecţionerul Kosovo, înaintea meciului cu România

Înaintea meciului cu România, Alain Giresse a vorbit despre situaţia naţionalei Kosovo, care a obţinut doar două puncte din primele două partide, cu Israel şi cu Andorra. De asemenea, selecţionerul kosovarilor a identificat plusul şi minusul tricolorilor.

“Ar fi trebuit să avem șase puncte din aceste două jocuri și le-am fi putut obține. Cu Israel am condus cu 1-0 și apoi am avut posibilitatea de a închide partida cu încă un gol, dar am ratat-o. Apoi, cu Andorra, a fost un meci în care am comis foarte multe greșeli.

Aveți o echipă de calitate, una care conține multe individualități capabile să influențeze jocul, chiar dacă prestația grupului încă nu a funcționat foarte bine. Îmi este clar că pentru a obține un rezultat bun vineri e nevoie ca formația mea să joace la nivelul maxim”, a declarat Alain Girese.

Alain Giresse este selecţionerul Kosovo din februarie 2020 şi a strâns deja 12 meciuri pe banca viitorului adversar al României. Fostul mare fotbalist francez a obţinut patru victorii, cinci remize şi trei înfrângeri în tot acest timp.

Liderul selecţiilor la naţionala Kosovo se teme de “italienii” din lotul României

Amir Rrahmani este fotbalistul cu cele mai multe selecţii din istoria naţionalei Kosovo, cu 51 de meciuri jucate din 2014 şi până în prezent. Fundaşul central al lui Napoli a vorbit despre jucătorii din selecţionata României şi consideră că tricolorii care joacă în Italia pot aduce un plus.

“Știu că România are jucători de la Genoa, de la Pisa, deci e o echipă bună”, a declarat Amir Rrahmani, fotbalist care a câştigat titlul de campion al Italiei cu Napoli în sezonul recent încheiat.

