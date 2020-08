Selly, despre accidentul fals cu care a momit presa: „Nu a verificat nimeni. Nu m-a sunat nimeni” – Video

Selly a vorbit în premieră despre accidentul în care ar fi fost implicat (scenariu pus la cale chiar de vlogger), despre care presa a scris în lung și-n lat fără să verifice adevărul.

Selly, detalii despre farsa accidentului care a apărut peste tot

Andrei Șelaru a trimis mai multor redacții un videoclip cu el, o farsă bine pusă la cale, iar mai multe televiziuni și site-uri au găsit în plasă.

Chiar și televiziunile de la care Selly nu se aștepta să difuzeze farsa au arătat pe micile ecrane imaginile trimise de vlogger de pe un cont fals de Google Mail.

„Nu m-a sunat nimeni din presă. Ironic, m-a sunat cineva de la Apropo TV la un podcast cu Andi Moisescu, dar nu pe tema asta. Nimeni nu a verificat dacă accidentul era real sau nu.

Nu a sunat nimeni, nici măcar la compania de asigurări. Am creat un cont fals de Gmail, Bogdan Iovițoiu. Am scris cât mai prost posibil pentru că inițial m-am gândit să le cer banii, dar m-am gândit că se complică prea mult lucruri.

Am trimis filmarea, am zis că am o filmare cu Selly”, a declarat Selly într-un interviu pentru paginademedia.ro.

„Nu vreau să fac o sesizare pompoasă, ci a unui cetățean obișnuit privind o altă informație publicată de România TV”, a spus Selly.

Este vorba despre o știre falsă cap-coadă difuzată de postul de știri, potrivit căreia în casa youtuber-ului ar fi existat un scandal monstru, un scandal care s-a lăsat cu pumni și picioare în gură.

Vlogger-ul a fost întrebat și legat de conspirațiile care circulă în mediul online privind pandemia de coronavirus. Andrei Șelaru a spus că românii trec de la o extremă la alta: fie cred prea mult în pericol, fie nu cred deloc și văd conspirații.

Selly spune că e nevoie de mai mult echilibru, de analiză înainte de a da verdicte.

