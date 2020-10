Selly: ”Nu am ajuns să dau în cap cum zicea Uzzi”. Ce mesaj are vloggerul pentru CTP

Cristian Tudor Popescu l-a criticat pe tânărul Selly pentru versurile dintr-o melodie a cunuosctului vlogger. Cu mult sarcasm și ironie, CTP a citit la Digi24 bucăți din piesa ”Hocus Pocus”. Jurnalistul consideră că dacă Selly vrea să lupte pentru un învățământ mai bun ar trebui să o facă și pe platformele unde este popular.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Vloggeri, media, televiziunile nu au responsabilitatea de a educa”.(…) Eu la bază sunt un entertainer, când vin banii mă simt bine, dar asta nu înseamnă că nu pot să fac și educație”, a fost răspunsul dat de Selly, câteva ore mai târziu, la același post de televiziune.

”În unele zile un copil ajunge la 12 ore de școală,” s-a plâns tânărul criticând dur modul cum este organizat sistemul de învățământ. Reprezentantul generației online Andrei Șelaru (Selly) a cerut o întâlnire cu ministrul Educației Monica Anisie, dar aceasta nu s-a prezentat la emisiunea unde erau amândoi invitați.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Selly: Școala și părinții trebuie să fie un scut

”Când eram mic ascultam BUG Mafia. Nu am ajuns să dau în cap cum zicea Uzzi.”

Tânărul consideră că la școală și acasă cei tineri trebuie să fie învățați să se protejeze de lucrurile care dăunează.

ADVERTISEMENT

Cunoscutul vlogger, care este urmărit de 2,8 milioane de oameni pe contul de Youtube, a criticat modul cum este structurat sistemul de învățământ și cere mai multe schimbări. Acesta susține că este nevoie de o reducere a numărului de ore în care elevului i se cere să învețe.

”Școala este sufocată. Trebuie să fie mai relaxată. În unele zile un copil ajunge la 12 ore de școală”, a precizat Selly la Digi 24.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Selly: Elevii din România nu merg fericiți la școală

“Uneori, elevii stau și șapte ore la școală. Mai ai vreo 2 ore de teme, mai ai vreo 2 ore de meditații. Deci ajungi la 11 ore pe zi. Sunt studii care s-au făcut, care spun că un copil nu se poate concentra atâtea ore. Trebuie să realizăm că problema principală este că elevii din România nu merg fericiți la școală.(…) Când mai rămâne timp pentru creativitate, pentru pasiune sau pentru descoperirea unui hobby când tu 12 ore pe zi le petreci învățând mecanic. Reducerea numărului de ore este deja în lege, trebuie doar să fie promulgată. Doamna Anisie a promis că în primăvara lui 2020 va avea noile planuri-cadru, încă nu a pus în dezbatere planurile cadru,” a declarat Selly, conform Protv.

Cristian Tudor Popescu a citit la un post de televiziune versuri dintr-o melodie a lui Selly.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Hocus pocus, apar banii

5 stele ca sultanii

Bag un story, easy money!

Sunt preafericit ca Dani

Sunt cu 5GANG-u’ sus pe scena, n-am semnal, bro

Da’ ma gasesti pe coperta Capital, bro

Vorbesc in Forbes, numere am numerar, bro

Am numai plus si inmultire, n-am egal, no!