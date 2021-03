Selly se războiește cu Mircea Badea, după ce a fost umilit. Ce imagini a prezentat cu vedeta Antena 3

La o zi după ce a fost umilit de Mircea Badea la Antena 3, vloggerul Selly vine cu o replică acidă pentru realizatorul de televiziune și publică o serie de imagini cu acesta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Duminică, realizatorul ”În gura presei” a luat în derâdere petrecerea în care Selly i-a avut ca invitați de marcă, la ziua sa, pe doi cântăreți de manele, Tzancă Uraganu şi Costel Biju.

Vloggerul nu a rămas dator și a ținut să le ofere, luni, un răspuns, tuturor celor care l-au criticat și a vrut să dovedească, printr-o serie de imagini de arhivă, că toți au o legătură mai mult sau mai puțin intensă cu această lume a manelelor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Selly, răspuns pentru Mircea Badea, după ce a fost umilit. Ce imagini a prezentat vloggerul

Pe canalul său de YouTube, Selly a lansat un tir de replici pentru toate instituțiile și persoanele care au ironizat sau au criticat evenimentul de sâmbătă seara.

În momentul în care a ajuns la Mircea Badea, acesta a prezentat imagini cu vedeta TV cântând manele, deși cu numai 3 zile în urmă îi ura la mulți ani într-un video personalizat.

ADVERTISEMENT

Înregistrarea cu prezentatorul de la Antena 3 este una foarte veche, din perioada în care acesta, alături de Oreste, prezentau o emisiune la Prima TV. VIDEO AICI.

După prezentarea acestor imagini, Selly a spus: ”La mine, că a venit Tzancă să-mi cânte La mulți ani, e o tragedie, nu se poate așa ceva. E inacceptabil să inviți o asemenea scursură. Știți de ce lumea judecă lucrurile astea? De invidie, frate”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Selly, atac și la România TV

În răspunsul său de pe YouTube, Selly nu i-a menajat nici pe cei de la România TV, post de televiziunie cu care vloggerul a avut mai multe dispute în ultimul an.

În replică pentru jurnaliștii postului de știri, tânărul a venit cu imagini de la Revelioanele pe care televiziunea la realizează an de an și în are sunt invitați, printre alții, și mulți cântăreți de manele care apar pe scenă alături de prezentatorii postului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Manele nu recunoaște nimeni că ascultă. Și știți cine mă înjură pe mine, toți jurnaliștii ăia care se dau mari oameni de cultură, marile valori ale societății. Ia uite-i pe toți acei jurnaliști care se rup pe manele la postul România TV”, spune Selly, după prezentarea unor imagini ”incriminatoare”.