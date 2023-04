Semnificația ascunsă a versurilor piesei Jolene a lui Dolly Parton

Cântecul Jolene, scris și interpretat de Dolly Parton, a devenit unul dintre cele mai cunoscute și iubite melodii country din toate timpurile. Cu un ritm deosebit și o linie melodică ușor de reținut, celebra piesă a revenit în atenția publicului. A devenit virală pe TikTok, unde sute de fete părul roșcat și ochi verzi s-au filmat în timp ce fredonau cunoscutul cântec. Cu toate aceste, versurile ascund o semnificație aparte. FANATIK vă spune care este povestea din spatele celebrei piese.

Cine era Jolene, roșcata cu ochi ca smaraldul?

Lansat în anul 1973, cântecul a fost inclus pe albumul lui Parton “Jolene”, care a devenit un succes de necontestat. Dar cine era de fapt, această Jolene, despre care cânta Dolly?

Jolene este un personaj fictiv, dar a fost inspirată dintr-o experiență reală a lui Parton.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu din 2008, cântăreața a dezvăluit că a fost inspirată să scrie cântecul după ce a întâlnit o fană care încerca să-i seducă soțul. Ea i-a spus că numele acestei femei era Jolene și a devenit izvorul de inspirație pentru versurile melodiei.

În cântec, Dolly Parton îi cântă lui Jolene rugând-o să nu-i ia iubitul și să nu-i distrugă viața. Este specificat și în piesă faptul că Jolene era de o frumusețe ieșită din comun.

Cu ca focul și cu ochii verzi ca smaraldul, Dolly are un vers în care spune că ea nu se poate compara cu frumoasa roșcată. Deși artista nu a specificat niciodată cine era cu adevărat Jolene, cântecul a devenit atât de popular încât au apărut numeroase teorii și speculații despre identitatea femeii.

ADVERTISEMENT

Piesa Jolene s-a bucurat de un succes răsunător

Melodia Jolene a avut un succes enorm în rândul fanilor de muzică country și a fost inclus pe multe liste de “cele mai bune cântece country din toate timpurile”. De-a lungul anilor, numeroși artiști și trupe muzicale au realizat cover-uri ale melodiei. Printre aceștia se numără The White Stripes, Miley Cyrus, Pentatonix și Olivia Newton-John.

De asemenea, melodia a fost folosită în numeroase filme și emisiuni TV, aducând astfel un nou val de popularitate cântecului.

Dar de ce a avut atât de mult succes cântecul Jolene? Una dintre explicații este versatilitatea sa. Versurile sale pot fi interpretate în multe feluri și pot fi aplicate în diferite situații de viață. De la relații complicate la lupta cu propria identitate și frică de a pierde persoana iubită, Jolene a devenit un cântec cu care mulți se pot identifica și cu care se pot conecta emoțional.

ADVERTISEMENT

Pe lângă versurile sale puternice, cântecul Jolene este și o piesă muzicală ușor de recunoscut datorită acordurilor de chitară și vocii inconfundabile a lui Dolly Parton. Piesa a fost inclusă în multiple coloane sonore și a ajutat la popularizarea muzicii country în întreaga lume.

Alte piese cu semnifificații ascunse

Există mai multe piese care au în spatele versurilor. O altă capodoperă muzicală este “Tears in heaven”, a lui Eric Clapton. Piesa a primit un premiu Grammy și a fost denumită una dintre cele mai bune 500 piese ale tuturor timpurilor. Cu toate că melodia s-a bucurat de un real succes, povestea din spate este una extrem de tristă.

ADVERTISEMENT

Eric Clapton a compus piesa în anul 1991, atunci când a trecut printr-un moment îngrozitor. Fiul său, care avea doar 4 ani, a murit după ce a căzut de la etajul 53 al unui apartament din New York. Următorii ani au fost îngrozitori pentru artist, deoarece pierderea fiului său l-a afectat enorm. Venirea pe lume a copilului l-a făcut pe Eric Clapton să se trezească la realitate și să renunțe la vicii.

ADVERTISEMENT

„Când s-a născut copilul, cei de la spital mi l-au dat să îl țin în brațe. Am fost vrăjit, m-am simțit mândru, desi nu știam nimic despre copii. Am considerat că, fiind tată, era timpul să mă maturizez și să renunț la comportamentul irational de până atunci”, spunea Eric Clapton în cartea sa autobiografică.

O altă piesă celebră care are o semnificație la care probabil nu v-ați fi așteptat este cea a lui Sting, “Every breath you take”. La prima vedere, am putea spune că este o piesă de dragoste, în care el își declară sentimentele pentru ea.

Cu toate acestea, sensul real al piesei este diferit. Este vorba despre divorțul lui Sting și cum a devenit artistul o persoană geloasă și obsedată de control, potrivit site-ului