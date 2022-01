Cât de mult a afectat-o pe Sensy participarea la Bravo, ai stil. De ce s-a bucurat că a plecat din show-ul de la Kanal D

Sensy a fost unul dintre pariurile internauților pentru cea de-a doua ediție Bravo, ai stil Celebrities. Din păcate, emisiunea s-a dovedit a fi o pălărie prea mare pe capul fashionistei.

Fosta concurentă a spus că familia ei a fost cea mai afectată de participarea în acest concurs, iar în clipa în care a părăsit show-ul, toată lumea a simțit un soi de eliberare.

Sensy a declarat că familia ei a fost la fel de implicată în acest proiect, sufletește, ca ea. Cei dragi s-au consumat foarte mult pentru vedeta de pe TikTok, iar eliminarea din concurs a venit ca un lucru bun pentru toți.

Sensy, despre eliminarea de la Bravo, ai stil: „A fost greu pentru mine”

„A fost o ușurare eliminarea din toate punctele de vedere, astât pentru mine cât și pentru familia mea. Era primul proiect de televizor, ca să zic așa, și nu știam cu ce se mănâncă.

Am fost virgină. Nu am știut cu ce se mănâncă. Am luat foarte personal. A fost greu pentru mine. Eu pun tot la suflet și am preluat toate energiile”, a declarat Sensy la .

nu a vrut să intre în detalii când a fost întrebată de ce a fost o dezamăgire pentru ea participarea la Bravo, ai stil, însă este cert că experiența a afectat-o destul de tare.

Cu toate acestea, au existat și lucruri bune cu care blondina s-a ales în urma participării în show-ul de la Kanal D.

Cu ce s-a ales în urma participării în concursul de modă

„Eu fiind o tipă foarte timorată în fața camerelor, reușesc acum să vorbesc fără să îmi tremure mâna, fără să iau o pastilă de calmare. Nu știu dacă sunt potrivită pentru televizor.

Eu nu mi-am dorit asta. Eu am venit cu scopul ca oamenii de acasă să mă cunoască așa cum sunt în realitate. Marea majoritate spuneau despre mine că sunt foarte figurantă”, a completat Sensy.

Fosta concurentă de la Bravo, ai stil a mai precizat că în urma eliminării a devenit mai apropiată de publicul ei de pe rețelele de socializare. A observat că oamenii au reușit să o înțeleagă din scurta sa ședere în show, lucru de care este extrem de mulțumită, dat fiind că ăsta a fost și scopul prezenței sale în concurs.