Sensy de la Bravo, ai stil! a suferit cea mai mare dezamăgire din viața ei: „Îți taie răsuflarea”

Sensy de la Bravo, ai stil! trece prin momente grele, chiar înainte de nunta cu alesul inimii sale. Iată ce i s-a întâmplat influencerului!

Sensy de la Bravo, ai stil! a suferit cea mai mare dezamăgire din viața ei

a suferit o mare dezamăgire chiar înainte de nuntă. Fosta concurentă de la faimoasa emisiune a spus, foarte supărată, că este decepționată de oamenii apropiați ei.

Totul s-a întâmplat după ce Sensy a vrut, ca orice persoană de altfel, să îi aibă aproape în ziua nunții pe cei dragi ei.

Totuși, la ceea ce nu se aștepta Sensy a fost să nu primească niciun răspuns: nici da, nici nu, ci doar seen sau nici măcar atât.

Influencerul a mărturisit la Antena Stars că nu se aștepta să primească seen de la persoanele pe care le-a invitat la nuntă.

Aceasta a spus chiar că i-a fost tăiată răsuflarea după ce a văzut că oamenii pe care îi considera prieteni nici măcar nu i-au răspuns la

„E bine să n-ai așteptări de la oameni. Exact oamenii ăia la care te aștepți să fie cât de cât ok, exact ăia îți taie răsuflarea.

Am primit niște seen-uri. Adică n-am primit nimic, de la unele nu am primit nici seen. Pur și simplu nu mi-au răspuns la mesaj, în ideea în care suntem prieteni, ne cumoaștem”, a dezvăluit Sensy, pentru Antena Stars.

Sensy de la Bravo, ai stil!, supărată pe prieteni

Mai mult, Sensy spune că îi considera prieteni pe acești oameni și chiar a participat la unele evenimente importante din viața lor, dacă când a venit vorba despre nunta ei, se pare că prietenii au dispărut.

Să nu mai spun că am fost la câteva evenimente importante din viața lor, iar ei nici măcar nu-mi răspund. (…) Așa e când ai așteptări foarte mari de la oameni.”, a dezvăluit Sensy, pentru sursa citată anterior.