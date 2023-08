Sepsi, reacţie virulentă la adresa celor de la CFR Cluj: “N-aș fi crezut că în 2023 se mai fac măgării din astea!”

Sepsi a avut o reacție vehementă la adresa celor de la CFR Cluj pentru felul în care ardelenii au ales să-l cedeze pe Claudiu Petrila la Rapid. Neluțu Varga a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că .

Sepsi, reacție virulentă la adresa celor de la CFR Cluj: „N-aș fi crezut niciodată că în 2023 se mai fac măgării din astea”

Pentru un transfer definitiv, la finalul sezonului 2023/2024 suma de 200.000 de euro. În urma acestui „artificiu”, Sepsi, care deține 10% dintr-un viitor transfer al lui Claudiu Petrila, va încasa 25.000 de euro. Covăsnenii ar fi încasat 75.000 de euro, dacă Claudiu Petrila ar fi fost transferat definitiv de Rapid în această vară pentru 750.000 de euro.

Attila Hadnagy, directorul general al lui Sepsi, s-a luat de cei de la CFR Cluj după modul în care au ales să-l cedeze pe Petrila la Rapid. „Sincer, n-aș fi crezut niciodată că în 2023 se mai fac măgării din astea, pentru 50.000 de euro.

Chiar să ne păcălească așa CFR Cluj eu n-aș fi crezut. Chiar am vorbit și cu Cristi Balaj. Bine, nu e dânsul patronul, dar să fie mai mare împrumutul decât transferul definitiv…”, a declarat Attila Hadnagy, la .

„Nu suntem proști. Puteam să mergem cu juniorii la Craiova”

Attila Hadnagy a dat exemplu partida din ultima etapă a play-off-ului sezonului trecut, când calificarea celor de la CFR Cluj la barajul pentru Conference League a depins de meciul lui Sepsi cu Universitatea Craiova. Covăsnenii au câștigat în Bănie cu scorul de 1-0.

„Nu suntem proști și știm ce manevră s-a făcut. Puteam face și noi în ultima etapă, să mergem cu juniorii la Craiova. Dar noi ne-am respectat clubul, blazonul și am arătat că suntem o echipă foarte serioasă și corectă.

Am bătut Craiova și așa s-a calificat CFR în cupele europene. Pot să zic că au câștigat vreo 350.000 de pe urma noastră și noi am pierdut 50.000. Nu învinovățim Rapidul, sub nicio formă. Au vrut să cumpere jucătorul și au acceptat forma impusă de CFR”, a mai spus directorul general al lui Sepsi.

Claudiu Petrila a debutat la Rapid: „E presiune mult mai mare aici”

Claudiu Petrila a fost introdus de Cristiano Bergodi în minutul 55 al meciului pierdut de Rapid, scor 1-2 cu FC Voluntari în etapa a patra a SuperLigii. Fotbalistul care evoluează pe postul de extremă stânga a recunoscut că presiunea este mult mai mare în Giulești față de CFR Cluj.

„Am încercat să fac câte de bine pot, dar din păcate nu am putut să ajut azi. Ne-am creat ocazii, am avut șanse, dar din păcate astăzi nu a intrat mingea pur și simplu. Tot ce trebuie să facem este să ne revenim pentru meciul de acasă cu Petrolul pentru că trebuie să câștigăm neapărat.

(n.r. cum a fost acomodarea la Rapid?) Destul de ușoară, mă știam cu aproape toți colegii, m-au primit bine și m-au făcut să-mi fie mult mai ușor. (n.r. altă presiune față de CFR Cluj) E presiune mult mai mare, e normal, suntem la Rapid și trebuie să ne trezim cât de repede. Concurență e peste tot, dar asta consider că doar ne poate ajuta pe viitor”, a spus Claudiu Petrila.