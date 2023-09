Șerban Huidu nu-și cruță fratele, Vlad de la America Express! Îl bagă la Cronică și-l nimicește

Șerban Huidu a făcut o radiografie dură despre televiziunea anului 2023, în exclusivitate pentru FANATIK. De asemenea, realizatorul emisiunii Cronica Cârcotașilor, difuzată în fiecare miercuri de la ora 20:00, la Prima TV, ne-a spus că nu își va menaja fratele! Vlad Huidu a participat la America Express alături de partenera sa, Giulia Anghelescu.

Șerban Huidu, despre succesul show-ului Cronica Cârcotașilor

Șerban Huidu a povestit și dacă s-a întâmplat ca din cauza pamfletului cu care el și echipa sa i-au obișnuit pe români de peste 25 de ani le-a creat probleme în instanță. Au existat personaje care s-au supărat atât de tare pe cârcotași încât să îi dea în judecată?

Ei bine, deși lumea s-ar aștepta ca anumite vedete ori prezentatori care au făcut gafe să se fi sesizat, o persoană dintr-un registru complet diferit a mers în fața unei judecătoare din cauza glumelor făcute la adresa sa.

Este vorba despre ”cutremurologul” Vergil Hîncu, cel care în urmă cu mai mulți ani îi băga în panică pe români cu previziunile sale. Evident, ”specialistul” nu a avut câștig de cauză în fața cârcotașilor. Conform relatării făcute de Șerban Huidu, până și pe judecătoare a bufnit-o râsul când a trebuit să analizeze serios speța sa.

„Cronica rezistă de atâția ani nu doar pentru că face lumea gafe. Cronica e o frescă a societății. În Italia, emisiunea e o dată pe zi și are 32 de ani. E o frescă a societății. Se schimbă societatea și se schimbă și emisiunea.

Deși ea pare că e la fel, nu e la fel. Sunt alți actori, sunt alte probleme dezbătute și atunci, fiind destul de aproape de societate și de schimbările ei, de aia rezistă. Nu e o emisiune de tip conservă”, a dezvăluit Șerban Huidu, în exclusivitate pentru FANATIK.

”Cutremurologul” Hîncu de la Galați, cel mai supărat pe cârcotași: „Show-ul care a fost în sala de judecată…”

În continuare, Șerban ne-a zis că nu au fost situații în care cineva să le poarte atât de tare sâmbetele în afara unui domn care făcea previziuni apocaliptice. E vorba de Vergil Hîncu.

„Singurul care a vrut să ne dea în judecată și a ieșit show pe vremea aia a fost cutremurologul Hîncu din Galați. Iar show-ul care a fost în sala de judecată… Judecătoarea nu mai putea de râs.

Eram toți acolo, aliniați. Era totul o glumă, până la urmă, dar nu s-a întâmplat niciodată să se ajungă la situații critice”, a adăugat Șerban Huidu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Vlad Huidu de la America Express nu va fi cruțat de fratele său: „E foarte frumoasă povestea lor”

Întrucât la sunt taxate gafele din show-urile altor televiziuni, FANATIK l-a întrebat pe Șerban dacă și fratele său, , va apărea în vreo secțiune a emisiunii. Huidu ne-a promis că vom descoperi o poveste frumoasă și ne-a spus să nu ne facem griji! Nici Vlad nu scapă de cârcotași!

„O să fie, o să vezi! E foarte frumoasă povestea lor, o să vezi. O să fie sigur la Cronică, nu-ți face griji! O să vedeți!”, a dezvăluit Șerban Huidu, pentru FANATIK.

ne-a spus și care sunt plusurile și minusurile domeniului în care muncește de atâția ani, dar și de ce scad tot mai mult audiențele în TV. Online-ul se pare că a luat fața televiziunii, însă, chiar și așa, Șerban Huidu e de părere că televiziunea încă mai are un cuvânt de spus.

Șerban Huidu: „Publicul nou nu este reprezentat de televiziune”

„În bine, televiziunea s-a schimbat pornind de la toată povestea tehnică. Există televiziune HD. Sunt mai multe televiziuni, evoluția cablului, felul în care acum ajunge în casele oamenilor. Aș adăuga și faptul că sunt mai multe transmisiuni sportive.

Minusuri? Aș zice că e incapacitatea de adaptare a televiziunilor către un public nou. De aia publicul nou nu se mai uită la televizor, pentru că nu este reprezentat de televiziune, poate doar la show-urile mari, dar și acolo e o problemă și axarea televiziunilor pe un public care nu mai e atât de atractiv.

Publicul nou nu are televiziuni specializate. Oricum, televiziunea este încă un mijloc foarte important de comunicare. De exemplu, când am făcut Rock FM, în primul an asta am făcut. Am încercat să le spunem oamenilor care nu mai ascultau radio că există un radio care îi reprezintă și pe ei. După un an, au început să vină masiv oameni care nu mai ascultau radioul.

Toate televiziunile au scăzut. Online-ul schimbă o paradigmă. În televiziune era totul la ora de… În data de… vezi aia! Online-ul vine cu o altă paradigmă. Când vrei tu, unde vrei tu, vezi aia. Numai să îți placă! Dar eu susțin că televiziunea încă are foarte multe de oferit”, a încheiat Șerban Huidu.