Serena Williams lasă tenisul și devine, la propriu, legendă. ”Sunt pregătită pentru ce urmează”

Am văzut-o pe Serena Williams trecând de primul tur la WTA Toronto 2022. A fost 6-3, 6-4 cu Nuria Parrizas-Diaz, pentru prima victorie în circuitul mondial după 14 luni.

După US Open 2022. Pentru a deveni, la propriu, o legendă. Un statut pe care l-a câștigat într-o carieră de legendă.

O carieră record pentru Serena Williams

Statistica este simplă. Și îi asigură statutul de legendă. S-a impus în 73 de turnee, a cincea performanță din istorie, dar a cucerit 23 de titluri de Grand Slam, un record atât la masculin, cât și la feminin. În era Open.

Serena Williams deține de asemenea recordul pentru cele mai multe săptămâni petrecute pe prima poziție a clasamentului WTA. 186 la număr, la egalitate cu ceea ce a reușit Steffi Graf. Iar în întreaga sa carieră a fost timp de 319 săptămâni pe locul întâi.

”Am început să joc tenis cu scopul de a câștiga US Open. Nu m-am gândit mai departe de asta. Și apoi am continuat să câștig.

Îmi amintesc când am depășit numărul de Grand Slam-uri al Martinei Hingis. Apoi pe cel al Monicăi Seleș. Și apoi am egalat-o pe Billie Jean King. Care este o mare sursă de inspirație pentru mine datorită modului în care a fost pioniera egalității de gen în toate sporturile.

Apoi a fost vorba de escaladarea muntelui numit Chris Evert-Martina Navratilova”, a spus, Serena Williams, pentru Vogue, revista în care și-a anunțat decizia de a se retrage.

Este GOAT?

Pentru tenisul modern, indiscutabil. Rămâne însă cu un mic regret. Este la numai un pas de performanța izbutită în epoca pre-Open de australianca Margaret Court. Care are 24 de victorii. Cu una mai mult.

”Există oameni care spun că nu sunt GOAT pentru că nu am depășit recordul lui Margaret Court. De 24 de titluri de Grand Slam, pe care l-a obținut înainte de era Open, care a început în 1968.

Aș minți dacă aș spune că nu mi-am dorit acest record. Evident că îl vreau. Dar nu mă gândesc la el zi de zi. Dacă mă aflu într-o finală de Grand Slam, atunci da, mă gândesc la acel record.

Poate că m-am gândit prea mult la el și asta nu m-a ajutat. După cum văd eu lucrurile, ar fi trebuit să am peste 30 de Grand Slam-uri.

Am avut șansele mele după ce am revenit în circuit după ce am născut. Am trecut de la o cezariană, la o a doua embolie pulmonară, la o finală de Grand Slam. Am jucat în timp ce alăptam. Am jucat în timpul depresiei postnatale.

Dar nu am ajuns acolo. Ar fi trebuit, aș fi putut. Nu am apărut așa cum ar fi trebuit sau cum aș fi putut pe teren în acele ocazii. Dar am apărut de 23 de ori, și asta e bine. De fapt, este extraordinar.

Dar în aceste zile, dacă trebuie să aleg între a-mi construi un CV de tenis și a-mi construi o familie, o aleg pe cea de-a doua”, a transmis Serena Williams.

Momente de magie

Revista Vogue, care a publicat scrisoarea de retragere, a oferit, pe pagina sa de web, . Vi le redăm pe scurt.

1997: Primele victorii importante, la Chicago

1997 a fost un an care a arătat de ce sunt în stare surorile Williams. Venus a ajuns la finala US Open, la numai 17 ani. Dar și Serena, care avea numai 16, făcea valuri.

Era doar numărul 304 mondial. Și le-a învins pe Mary Pierce (7 WTA) și Monica Seles (4 WTA), oprindu-se în semifinale, în fața lui Lindsay Davenport.

1999: Primul titlu de Grand Slam

Serena Williams a urcat rapid în ierarhii, a ajuns în Top 20. Iar în 1999, la US Open, izbutea primul titlu de Grand Slam dintr-o serie incredibilă.

O victorie cu atât mai dulce cu cât s-a impus în două seturi în fața Martinei Hingis. Or Hingis era jucătoarea care o oprise, în semifinale, cu doi ani înainte, pe sora sa, Venus.

2001: Replica anti-rasism

Ca jucătoare de culoare, Serena Williams a avut parte și de momente în care s-a confruntat cu probleme legate de rasism. Iar cel care a intrat în istoria tenisului este cel de la Indian Wells 2021.

Tatăl său și Venus au fost acuzați pentru meciuri trucate. Lucru departe de adevăr. Și au fost huiduiți la meciurile sale. Iar în finală, fanii au huiduit-o și au salutat, cu bucurie, fiecare greșeală.

Urmarea: Serena și Venus au decis să boicoteze turneul. Și nu au mai jucat acolo timp de 14 ani. Atunci când Serena a revenit, a fost aplaudată la scenă deschisă. Și avea să declare: ”Indian Wells a fost un moment de cotitură în povestea mea, iar eu fac parte din povestea sa. Împreună avem o șansă să scriem un sfârșit diferit.”

2002: Numărul 1 WTA

A învins-o pe Venus, în finala de la Roland Garros, cu 7-5, 6-3. Și și-a luat revanșa, după ce, cu un an înainte cedase în fața sorei sale în ultimul act la US Open.

Victoria de pe zgura din Franța a dat startul pentru primul ”Serena Slam”, așa cum a fost numit momentul în care a izbutit să bifeze succese în toate turneel de Grand Slam.

A câștigat, tot contra lui Venus, și la Wimbledon, și avea să devină lider în ierarhia WTA. Poziție pe care a păstrat-o timp de 57 de săptămâni.

2003: ”Serena Slam”

Seria de victorii a continuat la US Open 2002, 6-4, 6-3 (din nou) contra lui Venus. Avea deja trei titluri de Grand Slam la rând și îi mai lipsea unul.

Avea să-l obțină, în trei seturi, în start de 2003. Atunci când, după al patrulea meci la rând pentru trofeu contra sorei sale, și-a trecut în palmares și Australian Open.

Nu era un Grand Slam clasic – victorii în același an caracteristic – acesta fiind și motivul pentru care a fost numit Serena Slam. iar la acel moment deținea trei dintre cele patru turnee de Grand Slam. Dar era o realizare. Pentru că era prima jucătoare în nouă ani, după Steffi Graf, care se impunea în toate aceste turnee majore.

2007: Revenirea

După victoria la Wimbledon 2003 s-a accidentat. Și a ratat restul anului. Apoi, sora ei vitregă a fost ucisă. Și au urmat ani în care a luptat cu depresia.

Avea să revină în 2007, la Australian Open. Pe locul 84 WTA. Însă a jucat senzațional și avea să câștige trofeul după un sec 6-1, 6-2, în finala cu Maria Sharapova.

2012: Golden Slam

Cinci ani mai târziu, o nouă performanță de excepție. A câștigat turneul olimpic de simplu, învingând-o pe Maria Sharapova cu un incredibil 6-0, 6-1. Și devenea prima jucătoare din istorie după Steffi Graf care avea în palmares succese în toate turneele de Grand Slam și aur la Olimpiadă.

Dar nu s-a oprit la atât. A depășit recordul sportivei din Germania. Pentru că, la o zi după finala de simplu, a obținut, împreună cu Venus, și aurul olimpic la dublu.

2015: Al doilea ”Serena Slam”

În 2014, Serena a dat startul pentru un nou ”Serena Slam”, învingând-o în finala de la US Open pe Caroline Wozniacki. Câteva luni mai târziu, americanca s-a impus la Antipozi în fața Mariei Sharapova.

A urmat apoi succesul de la Roland Garros, în fața lui Lucie Safarova. Și cel de pe iarba de la Wimbledon, contra Garbinei Muguruza. Pentru o nouă serie de patru turnee de Grand Slam consecutive.

2017: Victorie la Australian Open pentru o Serena însărcinată

În 2017, Serena a învins-o pe Venus în finala Australian Open fără să piardă un set în turneu. Își asigura astfel statutul de cea mai prolifică câștigătoare de Grand Slam a erei Open cu a șaptea victorie la Melbourne.

Și dacă toate acestea nu erau de ajuns, s-a dezvăluit câteva luni mai târziu că Serena fusese însărcinată în aproximativ opt săptămâni la acea vreme. Lucru pe care, de altfel, ea îl aflase cu numai câteva zile înainte de începerea turneului.

O adevărată mină de aur: 260 de milioane de dolari avere, 94,5 milioane din tenis

Firesc, succesele din tenis, i-au adus o mulțime de bani. Mai exact, potrivit Forbes, Serena Williams a obținut peste 94,5 milioane de dolari numai din tenis. De două ori mai mult decât a câștigat oricare sportivă.

În timp ce . Valoare care o plasează pe locul 90 în ierarhia multimilionarelor ”self-made” din America. Și, după cum scrie Celebrity Net Worth, este a treia cea mai bogată jucătoare de tenis din lume, după Roger Federer și Novak Djokovic.

Și, să reținem, în calcul nu intră banii soțului său, Alexis Ohanian, co-fondatorul Reddit. Care, potrivit Express, ar contribui 70 de milioane de dolari sau 58 de milioane de lire sterline.

Ce face cu banii?

Ne spune chiar Serena. ”Sunt plictisitoare din acest punct de vedere. Nu cheltui, ci investesc. Nu am fost bună în a ști cum să mă răsplătesc, învăț asta acum”, a declarat americanca.

Iar dacă vorbim despre investiții, are 20 de parteneri corporativi și are participări în 66 de start-up-uri prin Serena Ventures. Entitate care a anunțat, în martie 2022, că a strâns un fond inaugural de 111 milioane de dolari. Și care, spre exemplu, prin Karat, pariază pe diversitate, încercând să ofere cât mai multe locuri de muncă inginerilor software de culoare.

De asemenea, este cunoscută pentru parteneriatele sale de succes cu mărci populare precum Nike și Gatorade. Iar în 2018, a lansat o linie de îmbrăcăminte, S by Serena, care include rochii, costume de baie și produse de merchandise.

A investit, în plus, 0,5 la sută în echipa de fotbal american Miami Dolphins. .

Mai notăm poziția de consultant pentru compania Sorare, dar și faptul că, în septembrie, va lansa prima sa carte pentru copii. În plus, în aprilie anul trecut, a semnat un contract TV cu Amazon, care își propune să realizeze o serie de documentare despre viața sa.

Documentare care vor completa deja cunoscutul film King Richard, din 2021. Unul care prezintă drumul său către celebritate. Și care-i are între actori pe Will Smith, Saniyya Sidney și Demi Singleton.