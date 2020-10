Sergiu Hanca sare în apărarea lui Mirel Rădoi, după ce selecționerului i s-a cerut demisia în urma ultimelor rezultate ale echipei naționale. Tricolorii au pierdut în Islanda și au ratat calificarea la Euro 2020.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deși nu a jucat în semifinala barajului de la Reyjkjavik, dar nici în umilința 0-4 din Norvegia, Sergiu Hanca îl apără pe Mirel Rădoi și crede că vina este a jucătorilor.

Fostul fotbalist al lui Dinamo s-a accidentat la coapsa dreaptă și a plecat din cantonamentul României, înaintea meciului cu Austria care se va disputa miercuri, 14 octombrie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sergiu Hanca sare în apărarea lui Mirel Rădoi: „Nu e el vinovat”

Mirel Rădoi a fost criticat dur de multe voci din fotbalul românesc, după ce echipa națională a ratat orice șansă de a se califica la Euro 2020 în urma înfrângerii 1-2 din Islanda, rezultat urmat de umilința 0-4 înregistrată în Liga Națiunilor contra Norvegiei.

În apărarea selecționerului a sărit Sergiu Hanca, fotbalistul care joacă în prezent la Cracovia și care era văzut de Rădoi o posibilă soluție pentru postul de fundaș dreapta, rămas descoperit după ce Andrei Burcă a trebuit să fie trecut în zona centrală a apărării ca urmare a problemelor lui Nedelcearu și Chiricheș.

ADVERTISEMENT

„Nu e Mirel Rădoi vinovat, noi jucăm pe teren. Mental nu e ușor, ne doream să ne calificăm , ne-am concentrat sută la sută. Cum credeti că s-a simțit Rădoi când i s-au accidentat doi jucători în axul central?

Cred că ar trebui să atacăm. În viață, orice schimbare necesită timp. Dacă Rădoi gândește un plan diferit față de ce a fost până acum, e nevoie de timp și răbdare”, a spus Sergiu Hanca potrivit Digisport.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sergiu Hanca explică înfrângerea din Islanda: „Au jucat total diferit”

Înfrângerea din Islanda a anulat orice fel de speranțe pe care România le mai avea pentru calificarea la Euro 2020. Dacă tricolorii lui Mirel Rădoi ar fi reușit să îi elimine pe nordici, ar fi urmat finala cu Ungaria. În cazul în care am fi câștigat și la Budapesta, România și-ar fi asigurat prezența la turneul final amânat pentru vara anului viitor din cauza pandemiei de coronavirus.

Cum nu am putut câștiga în semifinale, țara noastră va rămâne doar cu meciuri organizate la Euro, fără a avea parte de reprezentare și pe terenul de joc. Sergiu Hanca a explicat modul în care islandezii au reușit să îi surprindă pe tricolori și dă vina pe tactica total diferită pe care nordicii au abordat-o în meciul de baraj.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Meciul din Islanda a fost foarte important, iar noi am făcut un singur antrenament. Cel oficial nu e un antreament tactic, pentru că au camere, pot vedea dacă lucrăm ceva. Apoi trebuia să tragem toți în aceeași direcție.

Cred că în primele minute am încercat să facem un presing avansat, să încercăm să recuperăm mingi. Pe urmă am pierdut niște dueluri, am greșit pase simple și le-am dat lor încredere să vină peste noi.

ADVERTISEMENT

Noi ne așteptam ca Islanda să fie o echipă cu mingi lungi, faze fixe, ei au jucat cu mingi pe jos. Iar noi am studiat jocul lor, am văzut atâtea meciuri!

Am studiat tot ce se putea studia, am repetat și fazele de apărare, tot! Ne-am dus acolo cu o tactică. În trecut au jucat într-un fel , iar cu noi au evoluat diferit. Iar după 2-0 s-au apărat compact, au fost organizați, nu e ușor”, a mai spus Sergiu Hanca.