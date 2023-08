Serialul care rupe deja topul Netflix din România. A fost lansat recent, iar povestea este una tulburătoare

S-a lansat serialul care a rupt deja topul Netflix din România și este deja pe primele locuri. A apărut pe platformă în urmă cu mai bine cu o săptămâna. Povestea i-a fascinat pe abonați.

Serialul care rupe deja topul Netflix din România

În fiecare lună, pentru abonați, iar unele dintre acestea ajung rapid pe primele locuri. De data aceasta, serialul care i-a fascinat pe români este unul din Coreea de Sud, care se află deja pe locul 5.

Este un serial care îmbină elemente de groază, umor, dramă, romantism și chiar apariții fantomatice. În afară de horror, producția include mai multe genuri, cum ar fi comedie romantică și legende coreene.

“Destined With You” (“Hărăziți”, în română), este noul serial popular printre abonații platformei de streaming. A fost lansat pe 23 august, iar din distribuție fac parte actorii coreeni Rowoon, Jo Bo-ah și Ha Jun.

Serialul spune povestea unui avocat care are totul, însă are parte de un blestem străvechi. Cu toate acestea, începe o relație cu o funcționară care deține cheia care îl poate ajuta să scape de acest blestem. Acest blestem are legătură cu o carte interzisă, sigilată în urmă cu 300 de ani.

se află în top 10 pe Netflix, însă nu sunt toate episoadele disponibile deodată. Astfel, va fi lansat câte un episod săptămânal, așa cum s-a întâmplat și în cazul altor seriale coreene disponibile pe Netflix.

În acest moment, pot fi vizionate numai patru episoade, iar următorul va apărea pe 6 septembrie. În total, serialul va avea 16 episoade, astfel că cei care vor să-l vizioneze trebuie să aștepte, în fiecare săptămână, continuarea poveștii personajelor. Ultimul episod va apărea pe 12 octombrie 2023.

Ce producții noi mai pot vedea abonații Netflix

La jumătatea lunii august 2023, un alt serial sud-coreean, “Behind Your Touch”, a apărut pe platforma de streaming. Acesta îmbină elemente de comedie, dramă, fantasy și thriller. Producția este despre o veterinară clarvăzătoare și un detectiv care rezolvă diverse cazuri, însă la un moment dat descoperă misterul unui criminal în serie.

Abonații mai pot viziona, de asemenea, “At Home With The Furys”. Este un documentar despre retragerea din box a lui Tyson Fury, în care publicul poate vedea cum este acesta departe de ringul de luptă.

Alte seriale care au apărut recent sunt “Lighthouse”, “Who is Erin Carter?” și “Miss Adrenaline: A Tale of Twins”. În topul celor mai vizionate seriale se află “Ragnarok”, “The Ultimatum: Marry or move on”, “The Chosen One” și “Painkiller”.