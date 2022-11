Sezonul de munte se deschide ca-n filme la hotel Ruia din Poiana Brașov! Faimoșii “Cobra” Ilie și George “Proțap” fac echipă pentru o iarnă de poveste! Video

Hotel Ruia din Poiana Brașov devine centrul răsfățului turismului de iarnă de la noi din țară, Adrian Ilie, fostul jucător legendar din atacul României, ocupându-se personal ca invitații să aibă parte de momente de neuitat. Ziua Națională a României marchează momentul în care la Hotelul Ruia din Poiana Brașov se dă startul oficial al sezonului de iarnă, turiștii care vor avea inspirația să ajungă acolo urmând să fie adevărate vedete, răsfățul pregătit fiind unul rar întâlnit. Iar de răsfățul culinar al celor care ajung acolo se va ocupa faimosul George Proțap, unul dintre cei mai talentați chef-i ai gastronomiei românești tradiționale.

Adrian Ilie pregătește un sezon de iarnă de neuitat la Hotel Ruia: ”Vrem să facem ceva spectaculos”

, ca în fiecare an odată cu primele zăpezi, potul turismului românesc. Iar polul răsfățului din stațiunea de lux este Hotel Ruia, locul în care, începând cu 1 Decembrie, chiar de Ziua Națională a României, se dă startul sezonului de iarnă și se petrec lucruri cum nu s-au mai văzut.

ADVERTISEMENT

FANATIK a stat de vorbă cu Adi Ilie, ”Cobra” care a adus atât de multe satisfacții fotbalului românesc. Acum reconvertit în om de afaceri, Adi Ilie și-a dorit ca hotelul pe care îl conduce să fie la fel de spectaculos ca pe vremea în care dirija atacul Valenciei cu șuturi năucitoare și goluri formidabile.

”Vrem să facem ceva spectaculos. Și, după ce am stat să mă gândesc puțin, am reușit să găsesc soluția. Zi de zi clienții noștri vor avea bucuria să fie martori al unor momente de-a dreptul delicioase, să le oferim o vacanță ca-n povești”, ne-a spus Adi Ilie, în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

George Proțap va găti toată iarna delicatese culinare

Și, pare-se, chiar așa și este. Nu de altceva, dar maestrul grătarelor, George Proțap s-a apucat deja de treabă. ” , până pe 5, iar apoi în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, vor pregăti carne la proțap, grătare, va fi ceva unic. Vom avea berbecuți, purceluși, viței, tot ce trebuie pentru oricine vrea să aibă o experiență culinară deosebită. Una care, vă garantez eu, va fi și cu adevărat gustoasă”, ne-a spus George Proțap.

Iar dacă stai să îl asculți cum vorbește de proțapul pe care îl pregătește la Hotel Puia din Poiana Brașov salivezi instant. ”Carnea este ținută întâi la baiț. Câteva zile, să fie perfectă. Apoi o punem la proțap, avem grijă să reglăm temperatura și învârtim acolo ore bune, să sfârâie și să fie rumenită perfect. Apoi, cine își dorește, se servește cu o bucățică.

ADVERTISEMENT

Spectacolul e asigurat pentru că fiecare bucățică de carne este pregătită la vedere, clienții de la Hotel Ruia pot sta lângă proțap să se bucure de mirosuri, de plăcerea de a vedea cum se pregătește carnea”, ne-a mai spus George Proțap.

Grătar, proțap, murături și delicatese. ”Tot ce își poate dori un om”

Desigur, nu vor lipsi preparatele de la grătar. Nu degeaba Adi Ilie și Hotel Ruia au apelat la cel care se numește ”masterchef-ul grătarelor” și specialist în mâncăruri la ceaun.

ADVERTISEMENT

”Vom avea tot ce își poate dori un om care vine obosit de pe drum, de la pârtie, dintr-o plimbare și vrea să se bucure de câteva momente pe care să nu le uite, la o masă îndestulată. Pregătim pomana porcului la ceaun, vom avea jumări calde, șorici proaspăt. Pe lângă carnea de porc la proțap, normal. Cei care vor pui sau cocoș la ceaun pot să vină liniștiți la Hotel Ruia, avem din belșug și este delicios.

ADVERTISEMENT

Nu vor lipsi garniturile precum cartofii făcuți la ceaun, mămăliga preparată la pirostrii, legume la grătar, totul cu multă brânză rasă deasupra.

Ca să nu cadă ”greu” la stomac, salatele de murături, castraveți, varză murată și gogonelele parfumate vor fi din abundență, la masă”, ne-a mai spus George Proțap.

Desigur, înainte de o masă îmbelșugată trebuie servit și un aperitiv sprințar. Iar când spunem aperitiv, spunem alte delicii preparate de George Proțap special pentru clienții Hotelului Ruia din Poiana Brașov.

”Avem cârnăciori afumați, tobă, lebăr, șuncă cu usturoi, alte afumături. Totul va fi servit cu pâine de casă, făcută la vatră, cu măsline și ceapă”, ne-a mai spus George Proțap.

Hotel Ruia, definiția luxului pentru vacanțele de iarnă

Pe lângă toate deliciile culinare pe care cineva și le poate închipui, Hotel Ruia oferă o mulțime de alte facilități pentru cei care vor să se bucure de o vacanță de iarnă cu totul și cu totul memorabilă.

Hotelul Ruia este situat într-o zonă cu multă liniște și totodată foarte aproape de pârtiile de schi și de principalele mijloace de transport pe cablu. Trebuie precizat, pentru iubitorii sporturilor de iarnă că hotelul de patru stele are și un serviciu de închiriere de echipament de schi: schiuri, snowboard-uri, bocanci, bețe. Mai mult, pentru doritori, se fac și grupe de schi și snowboard cu instructori de schi autorizați și cu experiență.

Hotel Ruia se face remarcat între hotelurile din Poiana Brașov și prin arhitectura unică și confortul deosebit al camerelor, capacitatea stabilimentului fiind de 20 camere duble, 8 Junior Suite, 2 President Suite. Pentru familiile cu copii există și un loc de joacă dedicat celor mici.

Desigur, nu lipsesc centrele de conferință, un centru spa dotat impecabil, saună și alte facilități care redefinesc luxul atunci când vine vorba de o vacanță de iarnă ca în povești.