Sfatul unui bătrân de 109 ani pentru o viață longevivă. Nu are dureri, este sănătos, dar și activ

Un bărbat a descoperit secretul unei vieți longevive. Vincent Dransfield este din Little Falls, New Jersey și are 109 ani. Locuiește acolo din 1945 și în ciuda vârstei sale înaintate, nu are nevoie de ajutorul nimănui.

Vincent Dransfield s-a născut pe 28 martie 1914 și pare că Se menține în formă, conduce zilnic, își cumpără singur mâncare și urcă fără niciun stres scările pentru a ajunge în dormitorul său de la etaj.

Soția sa s-a stins din viață în 1992, iar în prezent bărbatul mai are un copil, trei nepoți, dar și șapte strănepoți. De asemenea, acesta nu suferă nici de boli la nivelul inimii și nu are nicio problemă de sănătate de care să știe.

Cei de la Today au vrut să afle secretul unei vieți longevive. Aceștia l-au vizitat pe Vincent Dransfield, care la-a dezvăluit că poate să meargă și la dans. Mai mult de atât, el se consideră un om cât se poate de norocos și spune că se simte perfect.

Nu are dureri de spate, nici de cap și se simte incredibil, iar asta o confirmă chiar nepoata lui, în vârstă de 48 de ani. “Nu are dureri de spate. El nu are durerile zilnice pe care le am eu, la 48 de ani. Nu are dureri de cap… E o nebunie”, a spus, Erica Lista, nepoata lui Dransfield.

Cu ce se ocupă bărbatul care a găsit secretul unei vieți longevive

Cu ce se ocupă bărbatul în vârstă de 109 ani? Este terapeut ocupațional și nu are nevoie de ajutorul nimănui. Iar pentru cei care își doresc să știe secretul unei vieți longevive, Vincent Dransfield are câteva sfaturi esențiale.

În primul rând, o persoană trebuie să facă ceea ce îi place. Iar Dransfield a bifat acest lucru. A lucrat mai bine de 80 de ani la departamentul local de pompieri voluntari și a fost chiar șef pentru o perioadă de timp. Iar asta i-a adus fericire, împlinire, dar și prieteni.

După ce soția lui s-a stins din viață, acesta a continuat să meargă la sediul pompierilor. Acolo se simțea ca acasă. Mai mult de atât, el a lucrat timp de 60 de ani și ca manager de piese auto. “Încă voiam să lucrez, dar soția mea a spus că ‘Este timpul să renunți'”, și-a amintit el.

Ce alte secrete mai are bărbatul? Mai mult de atât, el consideră că acesta este foarte important când vine vorba de sănătatea organismului. “Am băut lapte și am mâncat bine pentru că lucram la o fermă. Cred că acest lucru a fost benefic pentru tinerețea mea și pentru oasele din organismul meu”, spune Dransfield, pentru .

Alimentul la care Vincent Dransfield nu a renunțat niciodată

El consumă zilnic Ovaltine, un supliment nutritiv și aromatizant pe bază de lapte. Iar când a împlinit 100 de ani, toată lumea care a venit la petrecere a consumat această băutură. Un alt secret al bărbatului este mișcarea.

Deși nu a mers niciodată la sala de sport, bătrânul în vârstă de 109 ani a fost mereu un om activ. Mai mult de atât, el se amuză pe seama celor care merg să facă jogging, ori merg la sală. “Aveam 21 de ani când m-am alăturat departamentului de pompieri.

Am răspuns la alarmele de incendiu din Little Falls. Timp de 40 de ani, am fost activ și am fugit când a sunat alarma. Apoi, în următorii 40 de ani, am continuat când am avut chef”, a spus el.

La capitolul alimentație, bărbatul nu se abține de la nimic. Consumă o cafea în fiecare zi, iubește ciocolata, dulciurile, dar și hamburgerii, salata, ori mâncarea italiană. Uneori mai bea și o bere, însă rareori consumă alt tip de alcool.

Bărbatul a fumat timp de 20 de ani

Chiar nepoata sa spune că bunicul ei nu a fost niciodată atent la greutate sau la stilul lui de viață. Cu toate astea, s-ar părea că el a reușit să găsească secretul unei vieți longevive.

“Ceea ce este nebunesc este că nu a fost atent la dieta lui. A mâncat tot ce a vrut. Nu și-a monitorizat niciodată greutatea. Nu a trebuit niciodată să slăbească. El a fost întotdeauna în formă”, a spus Lista.

Iar partea cea mai interesantă este că bătrânul a și fumat. S-a apucat de acest obicei pe la 50 de ani, iar 20 de ani mai târziu a renunțat la el. “Într-o zi mi-a spus că renunță la fumat. A aruncat țigările și asta a fost tot. Nu a mai fumat niciodată”, a declarat Lista.

Ultimul sfat al bătrânului este cel legat de starea de spirit. Pentru o viață longevivă e nevoie de pozitivitate. El susține că în ciuda situațiilor care-i apar în față, continuă să fie pozitiv. Inclusiv când și-a pierdut soția, el a fost motivat să meargă mai departe.