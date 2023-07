Sheriff și Farul vor lupta pentru calificarea în turul al doilea preliminar din Liga Campionilor la Tiraspol. La începutul lunii, la meciul împotriva campioanei României. Promo-LEX, ONG care promovează democraţia şi drepturile omului, a criticat schimbarea forului continental.

Sheriff – Farul, în pericol? „Cod galben de amenințare teroristă” la Tiraspol

Farul a debutat la Ovidiu în turul întâi preliminar al Ligii Campionilor, . Inițial, UEFA a decis ca disputa retur a „dublei” să se joace pe stadionul „Zimbru” din Chișinău, din cauza războiului din Ucraina.

Totuși, forul european a revenit asupra anunțului și a mutat returul la Tiraspol. Partida va avea loc marți, 18 iulie, de la ora 20:00. Decizia UEFA a fost criticată, deoarece Tiraspol reprezintă o zonă de risc, din cauza războiului din Ucraina. Promo-LEX, un ONG care se luptă pentru democrație și drepturile omului, a pus la zid UEFA.

“La 24 iunie 2022, UEFA a anunţat despre interzicerea organizării meciurilor de fotbal sub egida sa în regiunea transnistreană din motive de securitate. Reamintim că în perioada aprilie 2022 – până în prezent, administraţia de facto de la Tiraspol a decis introducerea codului roşu, ulterior galben, de ameninţări teroriste, care nu a fost modificat sau anulat.

La 4 iulie, Comitetul Executiv al UEFA a luat o decizie nejustificată de a permite desfăşurarea meciului la Tiraspol, în condiţiile în care codul galben de ameninţare teroristă este în vigoare cel puţin până la 18 iulie 2023 (data meciului Sheriff-Farul), iar decizia UEFA este cel puţin incoerentă şi bazată pe informaţii eronate sau incomplete”, a fost reacția celor de la Promo-LEX.

Gică Popescu, nemulțumit de mutarea returului la Tiraspol: „Le-am cerut să ne asigure siguranța echipei”

La scurt timp după anunțul UEFA, Gică Popescu, președintele Farului, a comentat decizia și s-a arătat nemulțumit. Conducătorul campioanei României a precizat că schimbarea le-a dat planurile peste cap „marinarilor”. „Nu ne cade bine deloc, pentru că făcuserăm deja demersuri pentru cazare, deplasare la Chișinău.

Acum, trebuie să luăm totul de la zero. Am înțeles că decizia a fost luată de Comitetul Executiv UEFA, dar noi am fost anunțați astăzi. Le-am cerut să ne asigure o siguranță, securitate, siguranța echipei, a suporterilor, dar știți cum este la UEFA. Astea sunt deciziile și trebuie să le respectăm”, a declarat Gică Popescu.

UEFA a luat decizia de a muta meciurile europene ale lui Sheriff de pe stadionul din Tiraspol în luna iunie 2022. „Având în vedere invadarea teritoriului ucrainean de către armata rusă, comitetul executiv al UEFA a decis ca niciun meci din competițiile UEFA să nu se mai joace în regiunea Transnistria, până la noi ordine”, a fost decizia UEFA.

Stadionul lui Sheriff Tiraspol are o capacitate de 12.746 de locuri. Învingătoarea din „dubla” Farul – Sheriff va juca în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor împotriva câștigătoarei din „dubla” Maccabi Haifa – Hamrun. Israelienii sunt favoriți după meciul tur pe care l-au câștigat cu 4-0.