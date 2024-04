Și-a dat demisia din cauza jucătorilor: “S-a întâmplat ceva în ultima perioadă, am simţit nişte lucruri”

Formația moldavă, Politehnica Iași, a promovat în vara trecută, în SuperLigă, sub comanda lui Leo Grozavu. Ieșenii au făcut un sezon foarte bun în Liga a II-a, promovând fără emoții la finalul campionatului 2022-2023.

“Am simțit niște lucruri”

În timpul sezonului regular, Poli Iași a avut o evoluție apreciată de către specialiști. Leo Grozavu a fost lăudat pentru stilul echipei de a juca și de transferurile făcute, Finalul sezonului regular i-a prins pe moldavi pe un loc salvator, poziția a 12-a.

Însă, începutul de play-out nu a fost cel așteptat, iar înfrângerea cu FC Botoșani a adus un șoc în capitala Moldovei. Leo Grozavu a avut o discuție cu conducerea echipei și s-a ajuns de comun acord la o despărțire.

Jucătorii nu mai răspundeau la cerințele lui Grozavu

Antrenorul a vorbit pentru prima dată după plecarea sa despre factorii care au dus la finalul neașteptat. și a luat decizia după ce a simțit unele lucruri în cadrul echipei, mai ales după ultimele două partide disputate sub comanda sa.

“Nu este nimic anormal ceea ce s-a întâmplat. Am colaborat foarte bine, am rămas într-o relaţie extraordinară, dar s-a întâmplat ceva în ultima perioadă, am simţit nişte lucruri.

Am decis să încheiem colaborarea pentru binele echipei. Probabil că era nevoie de un alt stimul. Am simţit că jucătorii nu răspund la stimulii pe care eu i-am transmis.

Asta s-a întâmplat mai ales la ultimele două jocuri şi asta este… Au fost nişte detalii foarte mici care au făcut diferenţa în defavoarea noastră. La ultimele două jocuri am întâlnit două echipe atipice.

Echipe foarte luptătoare care joacă mai puţin fotbal. Asta ne-am lipsit, atitudinea. Am simţit că echipa nu răspunde. Nu a răspuns la un meci, nu a răspuns la al doilea, deşi au fost motivaţi din toate punctele de vedere.

Şi ăsta a fost un lucru care m-a frapat, mai ales că la pauza jocului am şi spus: ”Sper că am învăţat din greşelile trecutului”, a punctat tehnicianul Leo Grozavu, conform .