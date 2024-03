Jucătorii lui Poli Iași s-au contrazis în privința lui Leo Grozavu după 1-1 cu Oțelul Galați: „Ne-a lipsit! / „Nu pot să spun că a contat mult”

Poli Iași . Formația din Copou a deschis scorul prin Alin Roman în startul meciului, în timp ce Cisotti a înscris pentru gălățeni în repriza secundă. .

Alin Roman a simțit lipsa lui Leo Grozavu: „Am fi avut nevoie de el”. Ce a spus despre faza penalty-ului

Leo Grozavu a fost suspendat două etape de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal pentru , scor 1-1, în etapa a 28-a din SuperLiga. Alin Roman, marcatorul golului oaspeților, susține că a simțit lipsa lui Leo Grozavu, mai ales la pauza meciului.

Golgheterul lui Poli Iași a vorbit și despre faza controversată de la penalty. Alin Roman nu știe dacă a lovit mingea de două ori înainte să o trimită în plasă. „Un joc destul de urât. Am început destul de bine, după am intrat în jocul lor.

Nu am reușit să gestionăm rezultatul, s-a întâmplat la fel ca în tur, și ne-au egalat. Nu am mai putut să revenim. Au venit cu mingi lungi. Am intrat în jocul lor și nu am mai putut să ieșim.

Am alunecat și am avut șansă că n-am dat peste poartă. Am dat destul de sus, am alunecat. Să fiu sincer, nu cred că am atins-o. Chiar nu știu, nu vreau să mint. Am alunecat, am avut șansă că n-am dat peste. Până la urmă a intrat în poartă.

Asta ne-a lipsit azi. Am fi avut nevoie de el (n.r. Leo Grozavu) la pauză să ne țină motivați. Va fi un play-out foarte greu. Am venit la Galați să luăm cele 3 puncte pentru a juca 5 meciuri pe teren propriu. N-am reușit să luăm cele 3 puncte.

Va fi un nou campionat, destul de greu. Sperăm să terminăm cel puțin cum am terminat sezonul regulat. Toate echipele sunt acolo. Va fi destul de greu. Atitudinea și cine își dorește mai mult va rămâne în SuperLiga. Noi jucăm la victorie”, a declarat Alin Roman, la flash-interviu.

Mihai Bordeianu îl contrazice pe coechipierul său în privința lui Leo Grozavu: „N-a contat foarte mult absența lui”

Mihai Bordeianu, integralist la mijloc în Oțelul Galați – Poli Iași, scor 1-1, susține că nu a simțit lipsa lui Leo Grozavu de la marginea terenului. Fostul fotbalist de la CFR Cluj este de părere că echipa sa a pierdut foarte multe puncte chiar dacă moldovenii au reușit să deschidă scorul.

„Am început bine contra unei echipe pe care o cunoaștem destul de bine. O echipă arțăgoasă, o echipă cu un joc de luptă, cu mingi lungi, bătaie. Chiar așa a fost. Am făcut egal, dar ne-am propus mai mult.

Trebuie să ieșim cu capul sus. În câteva zile ne întoarcem la Galați. Începe campionatul fără înjumătățire. Fiecare meci contează mai mult decât în campionatul regulat. Acum se joacă pe 3 puncte.

Am început bine. La fiecare meci vorbim să jucăm într-un anumit fel. De multe ori deschidem scorul și după nu știu ce se întâmplă. Nu mai avem același ritm, aceeași constanță. Adversarul vine peste noi, pierdem din încredere. S-a întâmplat de multe ori. Multe puncte am pierdut după ce am condus.

Când e pe bancă e vulcanic, își dorește cum și noi ne dorim să câștigăm. Nu pot să spun că a contat foarte mult (n.r. asbența lui Grozavu). Fiind lângă noi tot timpul vede altfel și auzim indicațiile lui. În tur a fost 1-1, acum a fost tot 1-1”, a spus și Mihai Bordeianu.

„N-avem de ce să ne plângem. Erau detalii financiare, dar nu e treaba noastră”

Poli Iași va juca tot contra Oțelului în prima etapă din play-out. Duelul de la Galați va avea loc sâmbătă, 16 martie. Echipa lui Leo Grozavu va juca 5 meciuri pe teren străin și 4 partide pe propriul teren în play-out.

„Mergem la Iași, ne refacem și vineri ne întoarcem. Așa a fost să fie. Nu știu dacă e dezavantaj. Dacă ne uităm pe meciuri, am obținut foarte multe puncte în deplasare. Fiecare meci îl luăm în parte.

Ne-am fi dorit să jucăm 5 meciuri acasă. Deplasare, oboseală. N-avem de ce să ne plângem până la urmă. Erau detalii și financiare, dar nu e treaba noastră, deși știam despre lucrurile astea. Ne-am dorit 100% să câștigăm”, a încheiat Mihai Bordeianu.