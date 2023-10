Silvia Dumitrescu împlinește 64 de ani! Artista și-a dezvăluit drama secretă

Celebra cântăreață Silvia Dumitrescu a avut o viață plină de bucurii dar și de mari tristesti. A rezistat în această industrie și recunoaște că face eforturi disperate să se mențină pe piață.

Silvia Dumitrescu a trăit o dramă îngrozitoare

Astăzi, 3 octombrie, celebra și nonconformista cântăreață Silvia Dumitrescu împlinește 64 de ani. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, aflăm care a fost cea mai mare bucurie, dar și cea mai mare dramă trăită de ea.

ADVERTISEMENT

Silvia Dumitrescu mărturisește că cea mai mare dorința a ei este să joace într-un film și că face eforturi mari pentru a se păstra în industria muzicală. În copilărie, cântăreața își amintește că era cam băiețoasă și ne spune că povestea ei de iubire cu soțul ei, Florin Ochescu, este una continuă și nemuritoare. Aflăm ce fel de mamă este celebra cântăreață.

Silvia Dumitrescu: “E frumos să trăiești ca într-o poveste fără sfârșit”

Silvia Dumitrescu s-a născut în București, pe data de 3 octombrie 1959. Profesoară de muzică i-a fost regretata interpretă Mihaela Runceanu. În muzică s-a lansat în anul 1985, la Festivalul de la Mamaia.

ADVERTISEMENT

“De ziua mea îmi doresc sincer, așa cum obișnuiesc să fiu de o viață, sinceră, să fiu sănătoasă și să mă bucur de fiecare zi de viață alături de familia mea. Alături de oameni frumoși și întâmplări fericite, de evenimente muzicale și prieteni. Dumnezeu îmi trimite mereu și încercări, dar mai ales clipe frumoase care merită trăite din plin. Pe măsură ce trec anii încep să prețuiesc lucruri care înainte mi se păreau absolut normale sau nu neapărat de luat în seama.

Mi se deschid mereu noi orizonturi, apreciez mai mult oamenii cu suflet mare indiferent din ce domeniu. Și, pentru că am devenit mai sensibilă și mai sentimentală, viața îmi rezervă acum alte perspective, alte experiențe care îmi dau noi aripi. Iar dacă va închipuiți că la această vârstă nu mai sunt idealistă, optimistă sau visătoare, va înșelați. E frumos să trăiești că într-o poveste fără sfârșit”, declară Silvia Dumitrescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Silvia Dumitrescu se visează actriță

La 64 de ani, celebra cântăreață Silvia Dumitrescu ne spune că cel mai mare vis al ei este să joace într-un film sau musical. Când era mică, a fost încurajată de profesoară de la școală să urmeze o carieră de soprană dar ei i-a plăcut mai mult jazz-ul și blues-ul.

“Am mai multe visuri neîmplinite dar sper că, până la sfârșitul vieții, să mi se împlinească. De exemplu îmi doresc să joc într-un film, să joc într-un musical, să fac duete cu diverși artiști. Vă spun un secret, primul duet pe care îl voi face în această toamnă este cu colegul și prietenul meu Gabriel Cotabiță.

Sper să ajung să fac parte dintr-un juriu la aceste concursuri de talente foarte vizionate. Sincer, mă uit și eu cu mult interes, având în vedere că am și eu elevi foarte talentați”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Silvia Dumitrescu.

ADVERTISEMENT

“Sunt vremuri nesigure, fac eforturi disperate să mă păstrez”

Silvia Dumitrescu nu simte anii pe care-i face azi. Ne spune că așa cum era la 20 de ani așa se simte și acum. Singurul lucru care s-a schimbat este că, la 20 de ani, avea concerte nonstop, iar acum ele sunt mai rare. Face sport, este o persoană comunicativă și veselă și încearcă, în permanență, să se mențina în industria muzicală.

“La 20 eram plină de încredere, nebunatică, veselă, optimistă, prietenoasă și aveam spectacole și concerte nonstop. La 64 am rămas plină de încredere, nebunatică, veselă, optimistă, prietenoasă. Concertele și spectacolele sunt mai răruțe, dar am mai mult timp pentru mine, pentru famile și pentru prieteni. Merg mai des la biserică și legătura mea cu Dumnezeu e mai strânsă.

S-au schimbat multe în toți acești ani, în primul rând societatea în care trăim, generațiile, mediul, oamenii. Totul se schimbă de la o zi la alta. Sunt vremuri nesigure iar eu fac eforturi disperate să mă păstrez și acesta e lucrul pentru care mă rog în fiecare zi. Să-mi păstrez sufletul curat exact așa cum m-a creat Dumnezeu, această este lupta mea de fiecare zi. Trăiesc în prezent și mă bucur de fiecare zi de viață. Iau de la ea lucrurile frumoase și bune”, mărturisește celebra interpretă.

“Mă las pradă surprizelor”

Celebra interpreta mărturisește că muzica este starea ei naturală și că, la 64 de ai, se sime foarte bine. Recunoaște că a devenit mai sentimentală și că își dorește doar să fie sănătoasă. De ziua ei se lasă pradă surprizelor, îi place să nu știe ce se va întâmplă.

“Nu prea am tabieturi. Să zicem cafeaua de dimineață, rugăciunea de dimineață și ceva care nu se încadrează la tabieturi: în gândul meu mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate realizările și gândurile bune. În fiecare an fac altceva de ziua mea. De exemplu, acum nu mi-am programat nimic… mă las pradă surprizelor (râde, n. red.)” ne spune Silvia Dumitrescu.

“Eram cam băiețoasă”

În copilărie și adolescență a studiat foarte mult la pian. Uneori era disperată că nu avea timp de joacă cu copiii din cauza lecțiilor și a studiului. Nu a regretat însă nimic.

“Am avut o copilărie fericită și cred că am făcut cele mai multe nebunii. Bineînțeles copilărești, nimic grav. Eram cam băiețoasă, săream garduri, mă cățărăm prin toți pomii, mă băteam cu băieții. Jucam fotbal cu ei, cântam tare pe la ferestrele oamenilor de la parter să-i trezesc din somn, aruncam cu bulgări de zăpadă în oameni și mă ascundeam. Legam ațe între pomi pe unde treceau oameni și mă amuzam copios de cum se speriau.. .multe prostioare făceam.

Am fost fata tatei până pe la 14-15 ani și apoi am devenit fata mamei. Am avut niște părinți minunați care mi-au fost și mi-au rămas exemple pe tot parcursul vieții. Le mulțumesc din suflet pentru tot ce au făcut pentru mine și simt că îmi sunt mereu alături chiar dacă au trecut mulți ani de când sunt într-o altă lume”, declară Silvia Dumitrescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Povestea noastră este o poveste de dragoste continuă”

și Florin Ochescu au o relație de iubire ca în filme. După 30 de ani de conviețuire, cei doi sunt la fel de fericiți ca la început. Celebra cântăreață spune că secretul fericirii lor a constat în faptul că și-au dat o anumită libertate, și că fiecare a mers pe ‘felia’ lui.

“Am știut dintotdeauna că voi face muzică. Părinții mei mi-au povestit că aveam un aparat de radio lângă pătuț și am început să cânt înainte să scot primele cuvinte. Imitam melodiile de la radio cu mare ușurință, iar ai mei mi-au luat, de mică, diverse instrumente muzicale terminând cu pianul mult dorit când am împlinit 5 ani. A fost cel mai frumos cadou. La mine cele mai frumoase cadouri au fost legate de muzică. Concerte aniversare, primul walkman primit cadou tot de ziua mea sau discuri de vinil.

Cel mai frumos cadou pe care l-am primit de la Florin, soțul meu, a fost la începutul relației noastre. Mi-a dat un ursuleț panda cu o inimioară ținută la piept, care cânta muzică din filmul ‘Love Story’. Îl păstrez la loc de cinste, mă uit la el și îmi dau seama că povestea noastră este o poveste de dragoste continuă”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Silvia Dumitrescu.

“Mă gândesc să prind și eu momentul când voi deveni bunică”

Silvia Dumitrescu este mama lui Iulian, fiul de 30 de ani. S-au înțeles mereu foarte bine dar dorul de mama este mare atunci când copilul este mai tot timpul plecat din țară. Iulian a moștenit talentul părinților lui și este un foarte bun pianist.

“Mama Silvia este mereu iubitoare, grijulie (nu exagerez), cel puțin așa cred. Am încredere în deciziile fiului meu. Sunt și relaxată și panicată uneori, încerc să stau deoparte când e vorba de prietene și de viața sa profesională. E mai tot timpul plecat din țară și ținem aproape pe video-online.

Când vine acasă sunt topită. Toți care îl cunosc îl admiră și mă felicita și pe mine și pe Florin. Dumnezeu să-l ajute în tot ce-și propune iar eu evident că mă gândesc să prind și eu momentul când voi deveni bunică”, mărturisește Silvia Dumitrescu.

“Plângea, știa că nu-l va putea vedea crescând”

Pierderea mamei a fost cel mai mare șoc trăit de celebra cântăreață. Când fiul ei, Iulian, avea doar 10 luni, mama ei a murit. Din cauza tristeții și a șocului, Silvia Dumitrescu a dezvoltat o afecțiune care o va urmări toată viața.

“Pierderea mamei mele a fost cel mai trist moment din viața mea. Iulian avea 10 luni și am suferit un șoc emoțional de la care m-am ales cu diagnosticul . Dacă mă întreabă cineva ce s-a întâmplat la înmormântare sau cine a fost nu am habar. Fratele meu, Octavian, mi-a povestit ce s-a întâmplat și cine a mai fost. Printre alții și Monica Anghel, Laura Stoica, Dana Bartzer, Dan Creimerman.

Mi-e greu să vorbesc de acest subiect, mă afectează și acum. Tot ce pot să va spun este că a suferit de cancer la sân care s-a generalizat. Îl puneam pe Iulian pe pieptul ei pentru că nu se mai putea ridica din pat. Când mama îi pupă mânuțele plângea, pentru că știa că nu-l va putea vedea crescând, dar a fost foarte fericită când l-am născut. Și-a dorit enorm de mult un nepot. Am iubit-o mult, mult…Dumnezeu s-o odihnească!”, declară Silvia Dumitrescu, în exclusivitate pentru FANATIK.