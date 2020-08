Silvia Dumitrescu suferă de o boală incurabilă. S-a îngrășat enorm din cauza afecțiunii. Primele declarații ale artistei

Silvia Dumitrescu este o cântăreață extrem de apreciată de publicul larg și asta de mai bine de 30 de ani. Ajunsă la vârsta de 60 de ani solista continuă să uimească cu firea sa pozitivă, în ciuda faptului că nu a fost ocolită de probleme.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Recent, artista a trecut prin clipe de coșmar când a aflat ce diagnostic i-au pus medicii. Cântăreața a fost diagnosticată cu o boală endocrină autoimună, mai exact cu boala Hashimoto pentru care nu s-a descoperit până acum niciun leac.

Din păcate, Silvia Dumitrescu s-a îngrășat enorm din cauza acestui diagnostic, iar odată cu timpul metabolismul devine din ce în ce mai lent. Solista, care trebuie să ia tot restul vieții tratament, nu se dă bătută și rămâne o fire optimistă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Silvia Dumitrescu, diagnosticată cu o boală incurabilă

„Am o imunotiroidie. Este o boală pe care trebuie să o duc până la capătul vieţii. Nu are niciun leac. Este o boală autoimună. Trebuie să mă împac cu ideea aceasta.

Am şi momente când mă simt mai bine, am şi momente când îmi dă bătăi de cap, dar… după cum se ştie, şi acele kilograme în plus pe care le-am căpătat de mult timp sunt din cauza acestui lucru.Tot metabolismul devine mai lent”, a dezvăluit Silvia Dumitrescu, relatează ciao.ro.

ADVERTISEMENT

Îndrăgita solistă nu se lasă doborâtă de problemele medicale și continuă să fie o persoană veselă care se bucură de viață în fiecare secundă, în weekend fiind văzută dansând pe litoralul românesc. Artista a declarat că este fericită, în ciuda situației medicale.

Cât despre problemele pe care i le face boala autoimună, Silvia Dumitrescu a dezvăluit că are momente în care se simtă lipsită de energie și nici măcar nu poate să se dea jos din pat, dar nu se pune nicio secundă problema depresiei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am toate motivele din lume să fiu fericită, de depresie nu e vorba. Sunt momente când nici nu te poţi da jos din pat.

N-ai energie și se pare că ţi s-au înecat toate corăbiile. Dar nu durează mult lucrul acesta”, a mai povestit solista, potrivit sursei menționate mai devreme.

ADVERTISEMENT