Silviu, iubitul vedetei Pro TV, Lili Sandu, dezvăluiri fierbinți: ”Sunt hormonii”

Lili Sandu de la Pro Tv și Silviu Țolu formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. Deși nu sunt căsătoriți, cei doi susțin că au o relație frumoasă și puternică și nu au simțit să-și oficializeze sentimentele printr-un act. Important pentru ei este să construiască o familie solidă și fericită

Cum au depășit Lili Sandu, prezentatoarea de la Pro Tv, și Silviu Țolu momentele tensionate din relația lor

Iar copilul este fericit atunci când și părinții sunt fericiți. Drept urmare, Lili Sandu și partenerul ei își acordă timp unul altuia, iar escapadele în doi sunt extrem de importante în relația lor. Silviu Țolu dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK cum reușesc să mențină vie flacăra pasiunii în cuplul lor.

Nu oficializarea relației printr-un act e importantă pentru ei, ci momentele petrecute în afara căminului conjugal, departe de monotonia de zi cu zi. Așa că cei doi profit la maximum de orice ocazie.

„Considerăm că vacanțele în doi sunt importante sută la sută în viața de cuplu. Nu am făcut o regulă în sensul să avem un obicei din asta. Dar de câte ori ni se ivește ocazia încercăm să avem câte o escapadă. Poate fi și un weekend sau o plecare de o noapte. Când am mai avut filmări am închiriat o cameră de hotel sau un apartament pentru o singură noapte.

Am avut așadar și mici vacanțe, dar și vacanțe mai mari. Cum a fost de exemplu de ziua lui Lili, când am mers în Istanbul. Avem marele noroc că putem să îl lăsăm și cu bunicii, nu pentru multe zile, dar un weekend ne descurcăm”, a dezvăluit iubitul lui Lili Sandu.

Iubitul lui Lili Sandu poate suplini oricând rolul mamei: „I-am schimbat și pampers, îl și spăl, pot să îi dau și să mănânce”

și Silviu Țolu au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu trei ani. De atunci, cei doi își împart atribuțiile în mod egal și se implică total în creșterea micuțului Thomas. Ba mai mult, Silviu nu se sfiește să recunoască că poate suplini oricând rolul mamei și încă de la venirea pe lume a băiețelului lor a fost un tătic implicat.

„Am fost implicat sută la sută, i-am schimbat și pampers, îl și spăl, îi și fac duș când e cazul și nu poate Lili. Pot să îi dau și să mănânce. E foarte important pentru mine să fiu alături de el și sper ca lucrurile astea să aibă un rezultat pe termen lung în bunăstarea lui”, a mărturisit Silviu Țolu.

Silviu Țolu, incer despre Lili Sandu de la Pro TV: „Au fost momente când nu înțelegeam stările ei, când am avut discuții”

a dezvăluit și cum au reușit să depășească cumpenele din relația lor. Perioada postnatală a fost una extrem de grea pentru Lili Sandu, iar el i-a fost cel mai important sprijin.

„Au fost momente destul de dificile din punctul ăsta de vedere pentru că inițial te întrebi ce se întâmplă. Te gândești că nașterea unui copil nu este un lucru rău, greșit. Dar am avut noroc că nașul lui Thomas care este medic ginecolog specialist în fertilitate, îmi spunea mereu ’Las-o, măi, că sunt hormonii’.

Glumea așa și ne înveselea mereu. Am încercat să înțeleg lucrurile astea. Până la urmă, sprijinul trebuie să vină necondiționat. Mai ales dacă implică o chestie medicală. Au fost momente când nu înțelegeam stările ei, când am avut discuții.

Dar am încercat să îmi aduc aminte că trece printr-o perioadă mai grea și trebuie să o susțin. Și măcar să nu înrăutățesc situația”, a mai dezvăluit partenerul lui Lili Sandu.