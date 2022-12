Silviu Lung Jr. se gândește la retragerea definitivă din fotbal: „La final de carieră îmi doresc să fac și altceva”

, însă fiul fostului mare portar al Stelei și al Universității Craiova se gândește și la retragere.

Silviu Lung Jr. laudă fotbalul din Arabia Saudită: „Campionatul este foarte interesant”

Silviu Lung Jr. a intervenit la unde a vorbit despre viața și fotbalul din Arabia Saudită. Portarul român a fost titular în ultima partidă câștigată cu 2-1 împotriva celor de la Al-Batin: „Noi am început campionatul bine, aveam trei victorii după 5 sau 6 etape, eram undeva în partea superioară a clasamentului, dar după aceea s-au accidentat 3 jucători foarte buni, iar de acolo a început un ușor declin. Mă bucur că am câștigat ultimul meci din campionat și am făcut un pas înainte spre partea de mijloc a clasamentului.

Echipa noastră a stat bine în teren, dar aici dacă pierzi deja 2-3 jucători de valoare se simte. Neavând aportul lor, în trei sau patru meciuri, puterea noastră de atac a scăzut și așa că nu am mai putut să punem multe probleme adversarilor.

Ne-a lipsit decarul Fuzer, atacantul Tavares, ne-au lipsit și doi jucători de naționalitate arabă care jucau bine și s-a văzut”, a tras concluziile fotbalistul.

e de părere că nivelul fotbalului din Arabia Saudită s-a ridicat considerabil, iar asta s-a văzut cel mai bine la Campionatul Mondial din Qatar: „Campionatul din Arabia Saudită este foarte interesant, dar este o diferență mare în ceea ce înseamnă primele patru cluburi și restul cluburilor, pentru că cei de acolo investesc impresionant de mult, iar celorlalte echipe le este greu să le țină pasul. Mă refer la Al-Hilal, Al-Nassr, Ittihad și Al-Shabab”.

Silviu Lung Jr. nu vrea să mai audă de fotbal după ce se retrage: „Nu știu dacă aș mai continua să activez în acest sport”

Silviu Lung Jr. a vorbit despre ce înseamnă să fie atât de departe de România de Sărbători și despre planurile sale de viitor: „Te încearcă un anumite emoții, dar până la urmă este deja al șaselea an în care sunt în zona Asiei de Crăciun, dar cu siguranță voi avea timp să petrec timp cu familia când mă voi întoarce. Nu mă văd deloc să fac parte dintr-un staff sau să fiu antrenor, momentan nu mă văd începând acest drum.

(n.r.: Te poți apuca de altceva după fotbal?) Nu m-am gândit atât de departe pentru că îmi place să trăiesc clipa, să-mi trăiesc momentul, dar la final de carieră nu știu dacă aș mai continua să activez în acest sport și în acest domeniu”.

Silviu Lung Jr. nu se mai gândește la echipa națională: „Am luat o decizie și nu mă mai întorc”

Chiar dacă are 33 de ani, Lung Jr. mai are un cuvânt de spus în fotbal, însă naționala României e un capitol închis: „Îmi doresc să mai joc câțiva ani, iar la final de carieră îmi doresc să fac și altceva, adică am făcut fotbal până acum și îmi doresc să fac și altceva în viață. Nu am mai avut discuții cu cei de la FRF să mă reîntorc la echipa națională, eu dacă am luat o decizie nu o să mă mai întorc”.

Silviu Lung Jr. a explicat și de ce s-a retras de la națională: „(n.r.: Ai simțit că nu este locul tău la echipa națională?) Nu, dar am făcut acest lucru 10 ani când am fost convocat constant la lot, m-am simțit bine, am participat la un Campionat European, mereu am avut șansă să pot face performanță acolo, adică aveam o echipă competitivă, dar din păcate acum lucrurile stau total altfel și am luat decizia de a mă concentra doar la echipa de club”, a concluzionat jucătorul pentru sursa citată.