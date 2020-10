Simona Gherghe, fotografie de excepție în mediul online. Vedeta și-a tuns singură fiul

View this post on Instagram

Copii, pozaaa! Vlad, zambeste! Asa face el la camera 😂😂😂 PS. Da, eu l-am tuns… noroc ca-i creste repede 🤦‍♀️ #family #love #weekend #parenting #anageorgia #vladioan #mamadedoi #simonagherghe

A post shared by Simona Gherghe | TV HOST (@simgherghe) on Oct 18, 2020 at 9:11am PDT

