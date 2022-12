Simona Gherghe, prima reacție după ce s-a spus că a fost dată afară de la Mireasa: „Am scris eu ceva pe social media”

Simona Gherghe e în mijlocul unui scandal uriaș, de data asta pentru că ar fi îndrăznit să spună ce crede despre un anumit subiect în cadrul emisiunii Mireasa.

Simona Gherghe i-ar fi supărat pe producătorii emisiunii Mireasa

scrie că vedeta a fost dată afară de la Antena 1 după ce și-a dat cu părerea despre consumul de marijuana, un subiect de care în mare parte televiziunile se feresc cât pot de mult de teama că vor fi sancționate.

Viperele scriu că Simona i-a enervat foarte tare pe producători, iar aceștia, în loc să o atenționeze, ar fi dat-o afară, lucru pe care Gherghe îl neagă într-o postare ulterioară făcută pe Instastory.

Situația, pe scurt. În ediția de ieri, 14 decembrie 2022, Simona Gherghe a dezbătut un subiect legat de consumul de ”iarbă” al unui concurent din emisiune.

Conform Viperelor Vesele, acest subiect a fost ținut la sertar de producătorii reality-show-ului matrimonial „doar pentru faptul că ura lor pentru această comunitate trece dincolo de etică și deontologie profesională”.

Nu au fost singurele situații care ar fi încins spiritele în culisele emisiunii Mireasa. Aceeași pagină de Instagram care are surse bine înfipte în lumea televiziunii scrie că Simona Gherghe a fost într-un alt impas când și-a exprimat opinia în legătură cu unul dintre cuplurile din casă, Deni și Viorel, încercând să îl ajute, de fapt.

Viperele vesele au propria lor teorie

„Spiritele s-au încins iar moderatoarea Simona Gherghe a fost DATĂ AFARĂ de la Mireasă, de niște producători care nu înțeleg jurnalismul, nu înțeleg respectul pentru profesie, producători plini de vulnerabilități, producători despre care am tot discutat și cărora le-am dezvăluit adevărata față, de-a lungul timpului.

Simona Gherghe a revenit asupra postarii, în urma apelurilor primite de la producători, producători care abia atunci au realizat gestul făcut, faptul că au dat afară o moderatoare înainte cu o săptămână de finala unui sezon și nu orice fel de moderatoare, ci una care beneficiază de respectul publicului tocmai pentru probitatea morală de care a dat dovadă în toată cariera sa”, scriu Viperele Vesele pe Instagram.

Simona Gherghe, reacție fermă, pentru FANATIK: „Este o prostie!”

Într-adevăr, aseară, a scris un mesaj din care majoritatea urmăritorilor ei au înțeles că a fost dată afară de la Mireasa. După o oră, aceasta a revenit asupra textului de pe Instastory, spunând că situația pe care a expus-o nu are nicio legătură cu emisiunea, lucru care a trezit și mai multe semne de întrebare.

Contactată de FANATIK, prezentatoarea a lămurit acest așa-zis scandal, în exclusivitate! „Nu, nici nu s-a pus problema! Este o prostie! Doamne ferește! Nu are nicio legătură nici măcar mesajul meu de pe instagram cu emisiunea. Sunt în cel mai democratic loc posibil! Am scris eu ceva pe social media, dar nu are nicio treabă cu emisiunea, repet!”, ne-a spus Simona Gherghe.