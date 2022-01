Simona Gherghe, probleme de sănătate. Prezentatoarea de la Mireasa a ajuns pe mâinile medicilor: “Așa ceva nu mi s-a întâmplat niciodată”

Simona Gherghe a ajuns de urgență pe mâinile medicilor după ce a avut probleme serioase de sănătate. Prezentatoarea de la Antena 1 s-a trezit cu o amețeală foarte puternică, așa cum nu i s-a mai întâmplat niciodată.

Vedeta are anemie de mult timp și a mai avut amețeli, dar nu atât de puternice. Gazda de la Mireasa nu se mai putea ține pe picioare și i s-a administrat o perfuzie.

Totul s-a întâmplat în vacanța în Dubai, acolo unde blondina a plecat alături de familie.

Simona Gherghe are probleme de sănătate

Simona Gherghe suferă de anemie, dar și de otoliți, o afecțiune a urechii. Prezentatoarea i-a ținut la curent pe fani în legătură cu starea ei pe rețelele de socializare.

În , gazda de la Mireasa a avut stări de amețeală încă de când s-a trezit. După ce i-a fost administrată o perfuzie, după care vedeta și-a făcut analizele de sânge.

După mai multe investigații, medicii i-au spus că are probleme cu otoliții, care s-au deplasat și i-au cauzat stările puternice de amețeală.

“Totul a început în vacanță când m-am trezit cu o amețeală foarte puternică, nu mi s-a întâmplat niciodată, eu sunt anemică de când mă știu și sunt cumva obișnuită cu amețeala, dar așa ceva nu mi s-a întâmplat niciodată. (…)

Practic nu puteam să mă țin pe picioare, nu puteam să-mi mențin echilibrul. Aveam senzație de vomă de la amețeală, de dimineață am chemat medicul hotelului. Mi-a făcut o perfuzie pentru amețeală, mi-au făcut analize de sânge.

Până m-am întors în țară au continuat aceste senzații de amețeli, am vorbit cu medicii și m-au trimis la ORL, pentru că mi-au spus că este foarte posibil să aibă treabă cu urechea.

Otoliți, asta a fost problema și dacă se deplasează îți dau stările astea de vomă și amețeli.”, a povestit Simona Gherghe pe .

Cum se simte acum vedeta

le-a spus urmăritorilor că se simte mai bine acum, dar are câteva restricții pentru câteva zile. Prezentatoarea nu are voie să conducă în această perioadă și nici să facă mișcări bruște.

Medicii i-au dat un tratament și speră să scape cât mai repede de aceste probleme care i-au dat bătăi de cap încă din vacanță.

“Câteva zile nu am voie să șofez. Nu am voie să merg la stomatolog, pentru că ar trebui să stau întinsă și nu am voie să stau așa, perfect la orizontală.

Nu am voie să merg la coafor să mă spăl la scafă. N-am voie să-mi mișc brusc capul stânga, dreapta, sus, jos.

Trebuie să dorm pe două perne, doar pe partea stângă, pentru că problema a fost la urechea dreaptă.”, a mai spus Simona Gherghe pe pagina ei.