Simona Gherghe va reveni în televiziune. Care sunt condițiile în care se va întoarce în fața camerelor

Simona Gherghe a luat o pauză de televiziune odată cu nașterea lui Vlad. Pe atunci, prezenta Acces Direct, emisiune a cărei gazdă a fost timp de nouă ani. După, a fost contactată pentru alte două proiecte, dar a spus pas.

Formatul proiectelor pentru care a fost solicitată nu era pe placul ei, așa că a preferat să aibă grijă de copil și să aștepte momentul și propunerea potrivite.

A trăit un moment greu atunci când a renunțat la emisiunea ei de suflet, Acces Direct, dar rolul de mamă pe care trebuia să și-l asume, a fost, firesc, mai important. Televiziunea, însă, îi lipsește.

Simona Gherghe se va întoarce în televiziune, după o perioadă de absență

Curioși, fanii au vrut să știe când și dacă, jurnalista va reveni în fața camerelor de filmat, iar aceasta a ales să le răspundă pe pagina personală de Instagram. Răspunsul Simonei a fost afirmativ, va reveni în televiziune, doar atunci când i se va propune un format potrivit ei.

“Cumva, așa s-au așezat lucrurile. După ce l-am născut pe Vlad, am luat decizia să plec de la Acces. Apoi, am refuzat alte două proiecte, pentru că am considerat că nu mi se potriveau. Voi reveni, atunci când o să-mi placă o emisie”, a scris Simona Gherghe pe Instagram.

Când a renunțat la Acces Direct, a fost un moment greu pentru ea, deoarece, acolo a petrecut niște ani în care a învățat foarte multe lucruri. Cel mai important, să nu judece.

“Au fost 9 ani în care am învățat foarte multe. Și bune, și rele. Evident, pe cele rele le regret și acum, dar le-am luat ca pe niște lecții. Am învățat să nu mai judec, să am răbdare, să ascult.

Suntem diferiți și asta e frumusețea acestei lumi. Când n-am mai putut pentru că nu este un format comod, m-am retras”, a mai scris Simona Gherghe.

