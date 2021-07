Simona Halep a dezvăluit secretul prin care a câștigat Wimbledon 2019: „Am pierdut un pariu cu Darren”

Simona Halep, locul 9 WTA, a dezvăluit că sunt lucruri care îi displac în viața ei de jucătoare de tenis. Printre acestea se regăsește și „secretul” prin care ea a câștigat Wimbledon.

ADVERTISEMENT

Fostul lider mondial nu suportă să facă baie cu gheață, ea folosind această metodă de recuperare doar la insitențele antrenorului ei, Darren Cahill (55 de ani). Deși îi displace să recurgă la acestă metodă, ea crede că unul din principalele motive pentru care a devenit campioană la Wimbledon.

Simona și-a amintit că a făcut zilnic baie cu gheață în perioada când a avut loc turneul și chiar dacă nu i-a plăcut deloc, însă acest remediu a ajutat-o să se impună în finală în fața Serenei Williams (6-2, 6-2)

ADVERTISEMENT

„Îmi place cel mai mult pe lume asta”

Simona Halep a explicat, într-un interviu acordat pentru WTA, ce-i place cel mai mult în cariera sa de jucătoare și ce urăște cel mai tare.

„Baia cu gheață! Îmi place cel mai mult pe lume asta… Ba nu (n.r. – râde)! Am glumit, nu îmi place deloc să fac baie cu gheață, dar la Wimbledon am făcut în fiecare zi și poate de asta am și câștigat turneul. De fapt, cred că am pierdut un pariu cu Darren și am fost nevoită să fac baie cu gheață zilnic!

ADVERTISEMENT

Atunci când am câștigat la Wimbledon mi-am luat o vacanță de 7 zile în care am stat și pur și simplu m-am bucurat de viață. Nu îmi mai păsa de nimic, admiram răsăritul din barcă, asta îmi place cel mai mult în timpul liber”

Simona Halep nu a reușit să își apere titlul câștigat în 2019, la ediția din 2021, care încă o ține departe de teren, această retrăgându-se și de la Montreal.

ADVERTISEMENT

Simona Halep părăsește top 10 după șapte ani

Simona Halep, momentan locul 9 WTA, va părăsi top 10 după o perioadă de șapte ani. Multipla campioană de Mare Slam a luat decizia să se retragă și de la turneul WTA de la Montreal, fiind nerefăcută după ruptura la gamba piciorului stâng.

Astfel, Muguruza, Bencic, Kvitova sau Krejcikova vor putea să o depășească în clasamentul mondial pe româncă, care pierde puncte importante, mai ales că ultima oară a reușit să ajungă în sferturile de finală la turneul din Canada (2019).

ADVERTISEMENT

Simona Halep a pătruns pentru prima oară în top 10 al celor mai bune jucătoare din lume pe data de 26 ianuarie 2014, iar de atunci s-a menținut fără probleme în această ierarhie. De altfel, Halep este una dintre cele mai longevive jucătoare din istoria circuitului, în ceea ce priveşte prezenţa în top 10, dar hegemonia Simonei se va încheia după nu mai puțin de 374 de săptămâni petrecute în elita tenisului mondial feminin.

În toată această perioadă Simona Halep a ajuns lider mondial, a câștigat două titluri de Mare Slam și 8 titluri WTA 1000.

ADVERTISEMENT