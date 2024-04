Laszlo Balint, discurs dur după FC Hermannstadt – Petrolul 2-0: ”Nu avem voie să facem astfel de greșeli”

În urma acestei înfrângeri, , cu 26 de puncte, însă orice pas greșit de acum înainte îi poate băga serios în lupta de la retrogradare.

Laszlo Balint, prima reacție după FC Hermannstadt – Petrolul 2-0

La finalul partidei FC Hermannstadt – Petrolul 2-0, care a închis etapa a 6-a a play-out-ului din SuperLiga, antrenorul Laszlo Balint a mărturisit că elevii săi comit multe ”erori neforțate”, la fel cum sunt cele din tenis.

”E evident că ne doream mai mult ca rezultat. Ne-a lipsit eficiența, am făcut greșeli în defensivă care puteau fi evitate foarte ușor, nu avem voie să facem astfel de greșeli. Ușor, ușor, am echilibrat jocul. Am reușit să împingem jocul mai aproape de poarta lor, dar fără să avem mari ocazii.

Timpul este scurt. Avem un meci important împotriva Botoșaniului. Fiecare punct contează, avem nevoie de mai multă luciditate în anumitele momente importante. Facem niște greșeli… în tenis se numesc greșeli neforțate”, a declarat Balint.

Musi nu știe nimic despre viitorul său

Atacantul Alexandru Musi, care este împrumutat la Petrolul de la FCSB, nu știe unde va evolua în stagiunea viitoare, însă este mulțumit de modul cum s-a descurcat în perioada petrecută în tricoul formației prahovene.

”În play-out este presiune. Trebuie să ne montăm, să fim o familie, iar la final să fim acolo sus, salvați. Eu zic că terenul are cea mai mare vină. Și noi puteam face mai mult, dar asta este, mergem mai departe. Trebuie să fim echilibrați.

Nu știu nimic ce va fi în sezonul viitor, sunt la Petrolul, vreau să fiu bine, sănătos, și să îmi fac treaba aici în meciurile rămase. Pot să zic că puteam și mai bine. E primul an de SuperLiga, cred că am făcut-o foarte bine”, a spus Musi.

Întâlnirea de la Sibiu a marcat după accidentarea gravă suferită în luna septembrie 2023 după o intrare dură a lui Valentin Țicu, tot la un FC Hermannstadt – Petrolul.

Dragoș Iancu a bifat primele minute după accidentarea groaznică suferită anul trecut în prima etapă din play-out. Mijlocașul de 21 de ani a evoluat 7 minute în victoria cu Dinamo, scor 3-0. Ulterior, Dragoș Iancu a mai bifat trei apariții.