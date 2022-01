Simona Halep și-a amintit de Darren Cahill după calificarea în optimi la Australian Open: ”Îmi e dor de el”. Video

Campioana noastră a reușit o în optimile de finală la Australian Open 2022, învingând-o fără drept de apel pe Danka Kovinic.

În faza următoare la Melbourne, Halep din Franța, care conduce în meciurile directe cu 3-1.

Darren Cahill, ridicat în slăvi de Simona Halep

Imediat după succesul din turul 3 de la Australian Open 2022, Simona Halep a mers la conferința de presă acolo unde jurnaliștii au întrebat-o încă o dată despre relația pe care o are cu Darren Cahill, iar jucătoarea noastră a vorbit foarte frumos despre fostul ei antrenor.

”Persoana lui, felul în care vorbește, modul în care oferă sfaturi. Când are cu adevărat încredere în jucători, le transmite acest lucru și se simt mult mai siguri pe teren. Pentru mine, el a fost cea mai importantă persoană din cariera mea. Alături de el am câștigat titluri importante.

El m-a învățat să fiu o persoană mai bună și în afara terenului, să mă bucur mai mult de viață. Datorită lui vorbesc cu toată lumea acum, împărtășesc totul cu alți jucători în vestiar”, a declarat Halep.

Românca îi simte lipsa australianului

Dubla câștigătoare de Grand Slam a dezvăluit că îi este dor să lucreze alături de Cahill, în ciuda faptului că are o echipă de care este mulțumită, însă își dorește să aibă rezultate foarte bune și în actuala componență.

”A fost o persoană importantă în viața mea, nu doar în tenis. Am văzut că are succes cu Amanda Anisimova acum, ea a jucat grozav și mă bucur pentru ei. Am o echipă bună, antrenorul meu actual e o persoană grozavă și el și mă simt minunat alături de ei, dar îmi e dor de Darren.

Nu simt că totul s-a schimbat, dar s-a schimbat spiritul echipei. Când lucrezi atât de mulți ani cu cineva, îi simți lipsa, dar asta este. Trebuie să privesc înainte și să joc cel mai bun tenis al meu”, a mai spus Simona Halep.

Cahill o susține în continuare pe Halep

Prezentă apoi la microfonul Eurosport, fostul lider al clasamentului WTA, a precizat că vorbește zilnic cu Darren Cahill și l-a felicitat pentru munca pe care o face alături de Amanda Anisimova în acest început de an.

”Vorbesc zilnic cu Darren și îmi face plăcere acest lucru. Îmi transmite de fiecare dată că sunt în stare să câștig fiecare meci pe care îl joc și mă ajută tare mult încrederea lui. Mi se pare că această colaborare cu Amanda este bună.

Din câte știu eu, nu este antrenorul oficial al Amandei Anisimova, dar consider că o ajută foarte mult. Ieri a jucat foarte bine și are deja câteva victorii foarte, foarte bune, care cu siguranță o să-i dea încredere să meargă mai departe. Este o jucătoare foarte bună”, a afirmat Halep.