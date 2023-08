Simona Halep, descalificată oficial de la US Open! O americancă i-a luat locul pe tabloul principal

Simona Halep a fost descalificată de la US Open pentru că nu a primit în timp util un verdict în cazul de dopaj în urma căruia este suspendată provizoriu din tenis de 10 luni. Inițal, , însă după tragerea la sorți a tabloului pentru calificări, organizatorii de la US Open au anunțat descalificarea Simonei Halep.

Simona Halep, descalificată de la US Open! O americancă i-a luat locul pe tabloul principal

Simona Halep este suspendată provizoriu din tenis, după ce a fost depistată pozitiv cu roxadustat în timpul ediției de anul trecut de la US Open. Deși , românca nu a primit verdictul din partea judecătorilor.

ADVERTISEMENT

Românca le-a cerut organizatorilor ultimului turneu de Grand Slam al anului să o treacă pe lista preliminară cu speranța că va obține un verdict favorabil de la Sport Resolutions cu o săptămână înaintea startului turneului. Dubla campioană de Grand Slam a refuzat să declare forfait, iar organizatorii americani au avut de luat o decizie complicată.

După ce a avut loc tragerea la sorți pentru tabloul din calificări, Simona Halep, conform regulamentului, a fost descalificată automat, pentru că nu a primit încă un verdict în cazul de dopaj în care românca este implicată.

ADVERTISEMENT

Taylor Townsend a beneficiat de descalificarea Simonei Halep de la US Open

După turneul de la US Open, unde Simona Halep a fost eliminată în primul tur la ediția din 2022, românca va dispărea din clasamentul WTA. „Potrivit regulamentului din turneele de Grand Slam, Simona Halep a fost retrasă automat de la US Open, în timp ce suspendarea ei a rămas activă la momentul stabilirii tabloului de calificări”, au anunțat oficialii de la US Open.

Simona Halep va fi înlocuită pe tabloul principal cu Taylor Townsend (SUA, 134 WTA). Americanca a fost prima sub linia sportivelor care au prins lista pentru tabloul principal în urma clasamentului WTA.

ADVERTISEMENT

Datorită faptului că a ocupat locul 55 WTA în momentul în care a fost alcătuită lista înscrierilor la US Open, Simona Halep le-a solicitat organizatorilor să fie trecută pe listă în speranța unui verdict favorabil în cazul de dopaj. În tot acest timp, românca a postat mai multe videoclipuri pe rețelele de socializare în care s-a antrenat intens.

Simona Halep, locul 1140 în clasamentul WTA

Simona Halep a rămas cu doar 10 puncte în clasamentul WTA. Românca a coborât drastic în ierarhie, după turneul de la WTA Montreal, unde nu și-a putut apăra cele 900 de puncte de anul trecut, când a câștigat competiția.

După turneul de la Cincinnati, românca a căzut și mai mult în clasamentul WTA, până pe locul 1140, cu doar 10 puncte. După US Open, dubla campioană de Grand Slam va fi ștearsă din clasament.